La violencia debilita el tejido social, afecta la confianza y deteriora imagen de Honduras, lamenta sector privado

Tegucigalpa – El presidente de Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Karim Faraj, señaló hoy que la violencia debilita el tejido social, afecta la confianza y deteriora la imagen de Honduras, además de que cobra la vida de decenas de personas.

Lo anterior genera consecuencias directas sobre la inversión, el empleo y las oportunidades que necesita la población, dijo Faraj.

“La magnitud de los acontecimientos recientes nos obliga como nación a reflexionar con responsabilidad y sentido de urgencia sobre la efectividad de las estrategias implementadas hasta este momento”, externó.

“Consideramos indispensable revisar, fortalecer y reorientar las acciones sobre seguridad”, acentuó.

El representante del sector privado también exigió evaluar los resultados obtenidos mediantes los recursos económicos destinados al combate de la criminalidad como la Tasa de Seguridad.

Se debe garantizar que estos fondos estén siendo invertidos de forma eficiente, transparente y focalizados en las zonas más críticas del país, subrayó.

Finalmente, exhortó a todos los sectores a trabajar para recuperar la paz y poder vivir con dignidad.

Un total de 20 personas fueron asesinadas el jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

En otro hecho, cinco agentes policiales muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre miembros de la Policía y un grupo criminal en Corinto, Omoa, Cortés, norte de Honduras. (RO)