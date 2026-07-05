La vida cotidiana en Frankfurt del Meno

Foto del díaLa vida cotidiana en Frankfurt del MenoPor: EFE5 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Frankfurt (Germany), 05/07/2026.- A man plays basketball in a park at sunset in Frankfurt am Main, Germany, 05 July 2026. (Baloncesto, Alemania) EFE/EPA/MATIAS BASUALDOUn hombre juega al baloncesto en un parque al atardecer en Frankfurt del Meno, Alemania, el 5 de julio de 2026. (Baloncesto, Alemania) EFE/EPA/MATIAS BASUALDO Noticias recientes FarándulaU2 lanza ‘Streets of Dreams’, con estribillo en español y vídeo mexicano SaludConfirman muerte de menor de dos meses por tos ferina en Colón FarándulaElton John anuncia dos conciertos de despedida en México tras 14 años de ausencia DeportesEl COI levanta temporalmente la suspensión a Rusia, que podrá competir en Los Ángeles 2028 USA 2026 - ReportajesArgentina, el país donde hasta la red eléctrica se altera cuando juega Messi