Foto del día

La vida cotidiana en Frankfurt del Meno

Por: EFE
Frankfurt (Germany), 05/07/2026.- A man plays basketball in a park at sunset in Frankfurt am Main, Germany, 05 July 2026. (Baloncesto, Alemania) EFE/EPA/MATIAS BASUALDO

Un hombre juega al baloncesto en un parque al atardecer en Frankfurt del Meno, Alemania, el 5 de julio de 2026. (Baloncesto, Alemania) EFE/EPA/MATIAS BASUALDO

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