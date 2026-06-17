La victoria de Haití sobre Brasil que no aparece en los libros de historia

Newark (EEUU) – Una hazaña olvidada en el cajón de las estadísticas. Haití puede decir con orgullo que una vez derrotó a la selección brasileña. Pocos recuerdan aquella gesta, ocurrida en la Copa del Caribe de 1999, en Trinidad y Tobago.

De ese partido de recuerdo inolvidable para los haitianos quedan apenas registros y las referencias son escasas.

En la mayoría de las plataformas, el cara a cara entre ambas selecciones, que se enfrentan este viernes en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, se reduce a tres enfrentamientos: dos amistosos (1974 y 2004) y uno en la Copa América Centenario 2016.

Todos ellos se saldaron con goleadas para la Canarinha por 4-0, 6-0 y 7-1.

Pero hay uno más: 8 de junio de 1999. Martes. Estadio Dr. João Havelange Centre of Excellence, a las afueras de Puerto España. Haití se enfrenta a Brasil en el Grupo B de la fase final de la Copa del Caribe.

Resultado final: 4-3 a favor de los Granaderos. Los datos básicos están ahí, pero los detalles del encuentro presentan inconsistencias según las fuentes que se consulten.

«Si uno busca un poco, creo que se puede encontrar alguna información», afirma a EFE Gómez Don Laleau, ferviente aficionado al fútbol y fundador del club Little Haiti FC, una organización sin ánimo de lucro radicada en Miami que ayuda a los jóvenes de su comunidad.

Algunas bases de datos sostienen que se llegó 0-0 al descanso, otras, que Michel Gabriel adelantó a los caribeños en la primera mitad. Pero el resultado está claro: 4-3. Y hay fotos, pocas, pero las hay. En una de ellas los jugadores brasileños están arrodillados, desconsolados, sobre el césped.

Una invitación envenenada

¿Pero qué hacía Brasil en la Copa del Caribe? Jugar por invitación.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aceptó el convite, pero llevó a un equipo repleto de jóvenes de categorías inferiores. Nada de los Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos que tres años después conquistarían el pentacampeonato mundial.

Más cerca que aquel Mundial de Corea y Japón 2002 estaba la Copa América de Paraguay 1999.

De hecho, los periódicos brasileños Folha de São Paulo y O Globo destacan en sus ediciones impresas del día siguiente la victoria por 3-1 de la Brasil del entonces técnico Vanderlei Luxemburgo sobre Holanda en un amistoso preparatorio en Goiânia que terminó con cinco expulsados.

Pero ni rastro de los jóvenes brasileños de esa Copa del Caribe, entre los que se encontraban Luisão, Edu Dracena, Fábio Rochemback (exjugador del FC Barcelona), Alessandro Salvino, Marcinho, Ewerthon, Juliano Vicentini, entre otros.

«Lo que me sorprendió era su fuerza física. Estábamos jugando contra una selección absoluta. Eran más fuertes, más adultos y más rápidos que nosotros», relató Vicentini, actualmente técnico en la base del Red Bull Bragantino, en una entrevista a TV Globo.

Al final, Brasil fue eliminado y Haití pasó a semifinales, donde terminaría cayendo ante Trinidad y Tobago, a la postre campeón.

Sin embargo, Don Laleau está centrado ahora en el presente. Haití participa en una fase final de un Mundial 52 años después y el viernes se enfrenta al Brasil de Carlo Ancelotti.

Explica que la nutrida comunidad haitiana de Miami lo está viviendo con intensidad.

«Algunas personas lloran, otras celebran este gran hito porque es algo extraordinario que no debería estar pasando (…) La gente simplemente vive y respira fútbol», afirmó.

Y completa: «Estamos orgullosos de nuestra nación, señor. Guiamos a nuestra nación temerosa. Así que la gente no puede impedirnos creer en nuestro valor, en lo que podemos lograr y en lo que podemos hacer. Así que sí, la comunidad está entusiasmada».

Brasil, cuidado, Haití quiere repetir proeza en Filadelfia. EFE