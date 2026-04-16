Todo lo que quería Libre era un TREP a su medida: Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló al inicio de su comparecencia ante la Comisión del Juicio Político nombrada por el Congreso Nacional para conocer la denuncia en contra de Marlon Ochoa, que la verdad debe prevalecer y resumió que todo lo que quería el Partido Libertad y Refundación (Libre) era un Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) a su medida.

– La primera advertencia de Ochoa a las consejeras fue la aprobación inmediata del TREP, caso contrario les avisó de consecuencias penales e igualmente presionó por el rol en la presidencia del CNE, dijo López.

– Cancillería pagó “visitantes ideológicos” que se hospedaron en un lujoso hotel de la capital. Estas personas no fueron acreditadas como observadores por el CNE, pero se desplazaron en varios centros de votación siguiendo un plan orquestado que no les funcionó, reveló Cossette.

– Volvió a negar que es ella la que aparece en los audios que presentó ante el MP el suspendido consejero Marlon Ochoa. “Nada de los que dicen los supuestos audios, si en el plano hipotético que fueran ciertos, se cumplió”, defendió.

“No se debe olvidar que la distancia de los días peligrosos, no se puede convertir en excusa indolente para ser complaciente para quienes fueron inclementes con nosotros”, razonó.

Volvió a denunciar amenazas en los últimos días contra ella y su compañera Hall. Y mencionó que Hall no asistiría ante la comisión legislativa este día por quebrantos en su salud.

En este salón fui juramentada, recordó al tiempo que dijo que su único jefe “es la Constitución”.

La comisión especial del CN y la consejera Hall.

Ese día el consejero Ochoa pidió a todos que salieran del salón, le dio vuelta a la mesa y nos citó al siguiente día y nos advirtió de consecuencias si no se aprobaba el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Eso fue tan solo el primer día, después todo fue presiones, relató la consejera López.

“Ahora relato con tranquilidad esto, pero hay momentos que quiero llorar”, externó.

Los ataques siguieron hasta con mi hija, “todo lo que hicieron se volvió personal”, acotó.

Existió todo un esquema de amedrentamiento, llegaban con perros adiestrados y los militares nos tomaban fotografías a discreción, dijo.

Atestiguó que durante el caos de las elecciones primarias, personal bajo su mando y de la consejera Hall, fueron los encargados de recuperar las urnas que andaban “paseando”.

Cancillería pagó “visitantes ideológicos” que se hospedaron en un lujoso hotel de la capital. Estas personas no fueron acreditadas como observadores, pero se desplazaron en varios centros de votación siguiendo un plan orquestado, reveló.

El 9 de marzo de 2025 es histórico, pero no es novedad. Material retrasado, persecución de los funcionarios y mientras me paseaba en un balcón y veía con preocupación el consejero Ochoa estaba en éxtasis mientras ordenaba su desayuno, narró.

Era obvia la estrategia y que estaban orquestado un plan, denunció al acusar directamente al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Relató que la ausencia del consejero Ocho no permitió que se aprobara siquiera el combustible para los vehículos del CNE.

Todo lo que querían era un TREP a su medida, resumió.

El consejero Ocho bloqueó el desarrollo del cronograma electoral, reafirmó López.

Todo siguió en escalada, pero en la etapa final el consejero Ochoa aumentó la presión por un TREP a su medida.

Ochoa el 22 de octubre empezó a enarbolar con más fuerza la bandera del fraude, detalló.

En esos días el consejero Ochoa denunció que no iba a haber conectividad, transporte u otros servicios y sí lo hubo.

El consejero Ochoa ocultaba documentos y exigía que los firmaran con una actitud violenta, agregó.

Llegaron al punto de falsificar audios con mi voz, a mí me dio risa, aunque he de decir que soy una persona imperfecta. Cuando oí las grabaciones lo primero que pensé “fue qué alivio, no son grabaciones reales”.

“Los audios son reales, si les doy ‘play’ suenan, pero de eso a que sea yo es otra cosa”, externó.

Después transcurrieron las elecciones, y transcurrieron con normalidad, pero después de eso las sesiones eran muy hostiles, denunció.

El propósito de Ochoa era gritar fraude si no ganaba su partido, dijo al tiempo que recordó que tuvieron que llegar al punto de protegerse y resguardarse en un lugar seguro.

La Consejera Hall se refugió en una embajada y yo en un lugar que me reservaré, agregó.

Nunca negamos que representamos a partidos políticos, pero la consejera Hall y yo siempre trabajamos para que hubiera elecciones justas y transparentes, señaló Cossette López y acentuó que “ese 18 % que no me quiere, me honra”.

“Los votos sí se contaron, lo que no se hizo fue la totalidad de un recuento, es decir volver a contar”, defendió.

Presentaron una Habeas Corpus utilizando al Procurador General de la República, para que nos aprehendieran, rememoró.

López reveló que la consejera Hall se refugió en una embajada, y en el caso de ella lo hizo en otro lugar que prefirió por ahora no revelar el paradero.

“La convicción democrática no termina con que ya llegó un partido político al poder, y por eso estoy aquí”, dijo ante los miembros de la comisión legislativa.

Lo que sucedió es que el consejero Ochoa dejó de cumplir con su funciones, no participaba en las sesiones y afectó todo el cronograma electoral, denunció.

Ellos -Libre- hasta el final lucharon, incluso por votar la declaratoria, dieron órdenes ilegales, ejecutaron un plan que estaba a sus necesidades de poder, zanjó.

Reiteró que continuará luchando por la verdad, porque está cansada de que en Honduras las mentiras se griten y las verdades se susurren.

Honduras debe distinguir a través de la verdad quienes son sus enemigos y sus hijos, parafraseó.

El pueblo hondureño eligió libertad y democracia, para molestia de unos y para el reconocimiento y felicidad de otros. Un 18 % de la población me adversa, pero al mismo tiempo me honra porque reconocen que no soy parte de un proyecto político.

Los buenos hijos de Honduras debemos siempre con toda nuestra gallardía y fuerzas buscar prevalecer, cerró.

Posteriormente, en la etapa de preguntas la Consejera López ratificó que los testimonios de testigos presentados ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, son reales y que todas las denuncias en contra del consejero Marlon Ochoa tienen sustento.

Insistió que seguirá ejerciendo su trabajo con un alto compromiso con el pueblo hondureño. RO