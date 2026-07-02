La Unión Europea impulsa oportunidades para jóvenes de Centroamérica con la estrategia Global Gateway y la campaña regional “CONECTA: El Hilo”

Honduras – La Unión Europea (UE) lanzó “CONECTA: El Hilo”, una campaña regional dirigida a jóvenes de Centroamérica que visibiliza oportunidades de formación, emprendimiento, comercio y empleo, digitalización, y transformación energética, impulsadas con apoyo europeo, en el marco de la estrategia Global Gateway.

La iniciativa forma parte de Global Gateway, estrategia con la que la UE moviliza hasta 300 mil millones de euros en inversiones globales para impulsar conectividad, digitalización, infraestructuras y transporte, energías renovables, educación e investigación, y salud en la región.

La campaña pone el foco en una generación joven que enfrenta crecientes desafíos para acceder a oportunidades económicas y profesionales en la región, pese a contar con mayor preparación, acceso digital y capacidad de innovación.

Uno de los proyectos es la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, que permite que jóvenes exportadores de bienes vendan sus productos en Centroamérica y hacia la Unión Europea. Otro de sus proyectos emblemáticos para la región centroamericana es el Mercado Eléctrico Regional, que apoya la consolidación de una red eléctrica con energías limpias para toda la región, más estable, y de acceso universal para toda la población.

La campaña busca precisamente acercar este tipo de iniciativas a las audiencias jóvenes de la región, mostrando cómo las conexiones internacionales, la digitalización, el acceso al conocimiento y la innovación pueden traducirse en oportunidades concretas de crecimiento y desarrollo.

“Queremos que más jóvenes conozcan y aprovechen las oportunidades que se están generando a través de la cooperación entre Europa y Centroamérica. CONECTA: El Hilo pone el acento en resultados y en el impacto en la vida cotidiana, en una región con una base joven amplia y una creciente presencia digital, por lo que la campaña busca llegar a una parte significativa de esa audiencia juvenil”, señaló S.E Duccio Bandini, Embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Una narrativa que parte de lo humano

“CONECTA: El Hilo” se articula a partir de una metáfora sencilla: un hilo que conecta ideas, personas y oportunidades. Con este recurso, la campaña acerca iniciativas como la transición energética o el fortalecimiento del comercio entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica mediante historias verificables y de interés público.

En vez de describir proyectos e inversiones en términos técnicos, el contenido muestra el efecto de estas acciones en trayectorias personales y comunitarias: jóvenes que acceden a formación, fortalecen sus iniciativas o amplían sus redes a partir de nuevas alianzas.

La campaña responde también a la necesidad de comunicar de manera más cercana y accesible el trabajo de la Unión Europea (UE) en la región, complementando la información institucional con formatos que faciliten la comprensión y la participación.

El objetivo es contribuir a que la juventud identifique a la Unión Europea (UE) como un socio confiable y de largo plazo, que apoya oportunidades concretas alineadas con prioridades compartidas.

La campaña se despliega a través de un ecosistema de contenido digital que incluye:

Un manifiesto audiovisual como pieza central

Una serie de micro documentales

Contenido para redes sociales desarrollados en colaboración con creadores de contenido y aliados de la región

Este enfoque permite que la audiencia no solo reciba el mensaje, sino que descubra y conecte los puntos por sí misma, generando una experiencia más auténtica y participativa.

“CONECTA: El Hilo” se inspira en una realidad ampliamente compartida en la región: jóvenes con altos niveles de formación que, sin embargo, encuentran barreras para convertir sus metas en oportunidades efectivas de desarrollo.

La campaña busca, por tanto, acercar a las audiencias jóvenes el impacto concreto de la cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica, mostrando cómo la transición energética, la digitalización y la facilitación del comercio pueden traducirse en nuevas oportunidades de formación, emprendimiento, empleo y desarrollo en la región.

La campaña tendrá presencia en Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá a través de plataformas digitales y contenido desarrollado junto a creadores regionales, con el objetivo de generar conversación e identificación entre audiencias jóvenes de Centroamérica.

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