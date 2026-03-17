La única capacidad del “Fiscal de juguete” es inventar acusaciones y expedientes absurdos, le responde Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez posteó a través de sus redes sociales este martes que la única capacidad del Fiscal General (Johel Zelaya), es inventar acusaciones y expedientes absurdos.

Vásquez Velásquez salió al paso tras las declaraciones que realizó el Fiscal General que tiene a un testigo protegido que asegura acompañó al exjefe de las Fuerzas Armadas, en una reunión con capos de la droga en la que habría recibido 1 millón de dólares.

En ese sentido, el exjefe militar calificó como “Fiscal de juguete”, al titular del Ministerio Público.

“Entiendo que tenga miedo por el juicio político que se le viene. Hágase hombre”, señaló.

Agregó que “su única capacidad ha sido inventar acusaciones y montar expedientes absurdos, incluso contra ciudadanos de la tercera edad”.

Afirmó que la verdad siempre llega y que pronto se verá con el pueblo hondureño. IR