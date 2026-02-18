La UNAH proyecta 2.2 millones de hondureños en inseguridad alimentaria para junio de 2026

Tegucigalpa – “Tenemos proyectado que para este año (2026) subirá la cantidad de compatriotas que viven en seguridad alimentaria porque no tienen cómo hacerle frente a la compra de alimentos”, expresó este miércoles la Coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria de la UNAH, María Luisa García.

– Los que no tienen suficientes recursos no logran alimentarse adecuadamente, lo que incrementa además los índices de desnutrición, citó.

Especificó que para junio de este año pasará de 1.7 a 2.2 millones de hondureños viviendo en inseguridad alimentaria.

“Es preocupante y alarmante la situación que se espera con el fenómeno del niño porque sabemos que esto produce alteraciones climáticas, llámese sequías o inundaciones”, expresó, al tiempo que llamó a fortalecer el sector agropecuario de Honduras.

La académica recordó que Honduras cuando se produce el fenómeno El Niño, el país cae en sequía, un fenómeno que no solo afecta al corredor seco, sino es algo a nivel nacional.

Explicó que cuando se produce El Niño, la producción agrícola disminuye y por ende los precios de los granos se encaren en el mercado, especialmente maíz, frijoles y arroz que constituyen en productos esenciales para la dieta básica del hondureño.

García alertó que se incrementan los índices de la población que vive en inseguridad alimentaria.

Puntualizó que las condiciones dramáticas de los hondureños los obligan a migrar, lo que genera que no haya mano de obra para sacar adelante al sector agrícola del país.

“Abogamos a los gobernantes por medidas permanentes que perduren en el tiempo para evitar estos flujos de migración. Debemos fortalecer el agro mediante la dotación de semillas resilientes a los cambios climáticos, sino continuaremos con altos índices de pobreza y personas viviendo en inseguridad alimentaria”, finalizó. JS