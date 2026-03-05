La UNAH presenta el primer meteorito confirmado en Honduras

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de su Facultad de Ciencias Espaciales, develará el primer meteorito confirmado científicamente en el país, un hallazgo con valor patrimonial y potencial informativo para entender el origen del Sistema Solar.

La pieza es presentada como un “mensajero del espacio”: fragmentos de roca o metal que llegan a la Tierra desde asteroides formados hace miles de millones de años, y que permiten reconstruir la historia temprana de los planetas.

En este caso, el análisis indica que el meteorito está compuesto mayoritariamente por minerales silicatos (94 %), con minerales metálicos (5 %) y apatita (1 %), incluyendo aleaciones naturales de hierro y níquel como kamacita y taenita, además de troilita y cromita.

La caracterización petrográfica también revela una historia “violenta” en su interior: la estructura aparece fuertemente recristalizada, señal de que el material vivió condiciones elevadas de temperatura y presión. Se identifican cristales de olivino y piroxeno (cerca de medio milímetro), presencia de maskelinita (vidrio de impacto), abundantes fracturas, pequeñas zonas de fusión y vetas ricas en sulfuros, además de deformación por impactos y ligera oxidación.

Este peculiar episodio ocurrió el 3 de junio de 2012, en Comayagua entre las 20:20 y 20:30. El objeto atravesó el techo de aluzinc con un ángulo aproximado de 5°, recorrió 2.30 metros, cruzó una cama con dos colchones y fracturó bloques de cemento antes de detenerse a centímetros del suelo.

El propietario de la vivienda, Héctor Valle, estaba acostado en ese momento y no resultó lesionado; su hijo reportó haber escuchado un fuerte zumbido seguido del estruendo. El caso está registrado como la primera caída documentada de un meteorito en Honduras, con coordenadas precisas.

En lo físico, el meteorito mide hasta 7.5 × 5.2 × 4.0 cm, pesa 482.26 g, tiene densidad de 3.33 g/cm³, y conserva una costra de fusión negra; su clasificación es condrita ordinaria (L6); S5; W0.

Para la UNAH, la pieza no es una rareza: es una pieza clave para la ciencia, la investigación, la divulgación y la memoria nacional. Cada recuperación documentada aporta datos únicos sobre los materiales que dieron origen al Sistema Solar. JS