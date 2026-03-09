La UMAPS enfrenta crisis financiera tras desmedido incremento a planilla y abandono de infraestructura

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), enfrenta una grave crisis financiera producto de decisiones administrativas adoptadas durante la gestión anterior, que dejó a la institución con un déficit proyectado de 300 millones de lempiras para el año 2026.

– El gasto anual de planillas supera los 1,500 millones de lempiras en salarios lo que comprometen la sostenibilidad de la institución.

De acuerdo a lo denunciado por actuales funcionarios que se abocaron a Proceso Digital, durante la administración del exalcalde capitalino, Jorge Aldana, se incrementó significativamente la planilla de empleados, pasando de 700 a 1 mil 054 trabajadores. A este aumento se suma el pago de horas extras y otros compromisos laborales, lo que eleva el gasto anual únicamente en salarios a aproximadamente 1 mil 500 millones de lempiras.

Maquinaria en mal estado.

Asimismo, se reporta un aumento del 40 % en los costos patronales derivados de contratos colectivos y derechos laborales, lo que representa alrededor de 40 millones de lempiras adicionales para la institución.

Este escenario financiero provocó que la UMAPS redujera inversiones en áreas fundamentales para el funcionamiento del sistema de agua potable. Entre los aspectos más afectados se encuentran el mantenimiento de las plantas de tratamiento, los controles de calidad del agua y la reparación de la red de distribución, factores que han contribuido a incrementar las pérdidas dentro de la empresa, desglosó la fuente.

Deterioro de las cisternas

Otro de los problemas heredados es el deterioro del sistema de distribución mediante cisternas. Según el informe, de las 34 unidades de tanques cisterna con las que contaba la institución, la mayoría quedó fuera de servicio por falta de mantenimiento, convirtiéndose en un verdadero cementerio de unidades inservibles.

Actualmente, únicamente cuatro cisternas se encuentran operativas para abastecer de agua gratuita a miles de capitalinos que dependen de este servicio, especialmente en sectores vulnerables.

Ante esta situación, las nuevas autoridades de la UMAPS trabajan en la implementación de un plan de emergencia orientado a recuperar las unidades que aún pueden ser reparadas, con el objetivo de ampliar la capacidad de distribución de agua gratuita, particularmente en la antesala de la temporada de verano, cuando la demanda del servicio aumenta considerablemente. JS