La última temporada de ‘The Boys’ aterriza el 8 de abril en Amazon Prime

Los Ángeles (EEUU) – La quinta y última temporada de la sátira de superhéroes ‘The Boys’, regresa a la pequeña pantalla el próximo 8 de abril para resolver la encarnizada guerra entre Billy Butcher y Homelander, anunció este jueves Amazon Prime.

La serie estrenará sus dos primeros capítulos en la plataforma de contenidos en línea, «seguidos de un nuevo episodio cada semana hasta llegar al inolvidable y épico final de la serie el 20 de mayo de 2026», informó la compañía en un comunicado.

La última temporada comienza «en un mundo dominado por Homelander (Patriota), completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras», mientras sus antagonistas, Hughie, Mother’s Milk (Leche Materna) y Frenchie, se encuentran prisioneros.

«Cuando Billy Butcher (Carnicero) reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los Supers, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes» señaló la sinopsis.

El reparto principal, encabezado por Karl Urban (Billy Butcher) y Antony Starr (Homelander), regresa para este asalto final. Jack Quaid (Hughie) y Erin Moriarty (Annie/Starlight) lideran una resistencia desesperada frente al resto de ‘Supes’ de la compañía Vought, como A-Train y The Deep.

Con el anuncio del regreso de ‘The Boys’, Amazon lanzó el primer avance de la serie, donde reúne a los personajes más emblemáticos mientras se preparan para la última batalla.

Basada en el cómic superventas de The New York Times, ‘The Boys’ cuenta con 12 nominaciones a los premios Emmy y múltiples galardones a los Critics Choice Super Awards. JS