La UEFA reduce la sanción al colombiano Luis Díaz de 3 a 2 partidos

Redacción deportes – La UEFA redujo la sanción del futbolista colombiano Luis Díaz de tres a dos partidos tras estimar el recurso presentado por el Bayern de Múnich, y modificar la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina, tal y como publicó este viernes el organismo.

El pasado 19 de noviembre, el extremo del equipo bávaro fue suspendido con tres partidos de sanción tras su dura entrada al marroquí Achraf Hakimi, que tuvo lugar en el partido de Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain el 4 de noviembre, y que obligó al lateral a abandonar el terreno de juego por lesión.

Tras la publicación de la sanción, el conjunto alemán anunció su decisión de apelar el ‘castigo’ ante el Órgano de Apelación de la UEFA, argumentando que «no fue un acto de violencia» y pidiendo una reducción de la suspensión.

Dos semanas después de presentar el recurso, la UEFA ha modificado la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 19 de noviembre de 2025 de la siguiente manera:

«Se suspende al jugador del FC Bayern München, Luis Fernando Díaz Marulanda, por un total de dos partidos de la competición de clubes de la UEFA para los que, de otro modo, sería elegible, por juego antideportivo grave».

A Luis Díaz, que ya se perdió el encuentro de fase de grupos ante el Arsenal el pasado 26 de noviembre, solamente le quedará un partido de sanción (ante el Sporting de Lisboa en el Allianz Arena el 9 de diciembre), por lo que sí podrá disputar el que enfrenta al Bayern contra el Union St Gilloise, también en casa y el 21 de enero.

La entrada del colombiano provocó una grave lesión en el tobillo izquierdo de Hakimi, quien tuvo que dejar de jugar el encuentro poco antes de llegar al tiempo de descanso y que estará sin poder competir al menos un mes y medio más.

Un encuentro que ganó por 1-2 el equipo alemán, que dirige el belga Vincent Kompany, precisamente con un doblete de Luis Díaz en el primer tiempo que permitió al Bayern consolidarse como líder de la Liga de Campeones con 12 puntos de 12 posibles, pero que tendrá que prescindir del extremo ‘cafetero’ hasta bien entrado 2026.

Además del recurso del club teutón, también se publicó este viernes el del Bodø/Glimt en relación a su jugador Jostein Maurstad.

«Se estima parcialmente el recurso presentado por el FK Bodø/Glimt. En consecuencia, se modifica la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 19 de noviembre de 2025 de la siguiente manera».

Por ello, la suspensión del jugador noruego pasó a ser de tres a dos partidos, tras la expulsión que vio contra AS Mónaco el pasado 4 de noviembre. EFE