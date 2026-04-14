La UEFA rechaza la queja formal del Barça por el arbitraje de Kovacs

Madrid – El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha rechazado la queja formal que presentó el Barcelona ante el organismo continental al sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Según informa el organismo continental, el organismo disciplinario ha declarado «inadmisible» la reclamación del club azulgrana, que consideraba que la actuación arbitral fue «contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado», según indicó en un comunicado.

La reclamación se centraba en una acción concreta, las manos del defensa Marc Pubill dentro del área tras recibir un pase del portero Juan Musso, pues el Barcelona defiende que «el juego se había reanudado correctamente» y debería haberse señalado penalti, en contra de la interpretación del equipo arbitral.

«El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes», rezaba el comunicado.

Y añadía: «En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes».

El Atlético de Madrid se impuso por 0-2 en el Spotify Camp Nou, resultado que tratará de revertir esta misma noche el Barcelona en la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano. EFE