La UEFA evalúa la situación con la CONMEBOL y el Comité Organizador Local

Madrid.- La UEFA aseguró este lunes que sigue de cerca y evalúa cuidadosamente todos los acontecimientos, en colaboración con la CONMEBOL y el Comité Organizador Local de la Finalissima prevista para el 27 de marzo en Doha, dada la situación bélica generada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ante la incertidumbre que rodea la disputa según lo previsto de la Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que deberían dirimir las selecciones de España y Argentina en el estadio de Lusail (Catar) el próximo día 27, fuentes de UEFA explicaron que supervisan atentamente los acontecimientos.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció este domingo en un comunicado oficial el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo aviso, aunque no mencionó expresamente al encuentro entre la Roja y la Albiceleste, en serio riesgo de no poder jugarse en el estadio en el que el conjunto de Lionel Scaloni se coronó campeón mundial.

La CONMEBOL y la FIFA no se han manifestado hasta el momento de manera oficial sobre lo que puede ocurrir con el partido, o su posible cambio de escenario, ni tampoco las federaciones española y argentina.

La Confederación Asiática, que el domingo inauguró a la Copa de Asia femenina en Australia, donde este lunes debutó la selección iraní, aseguró que «continúa siguiendo de cerca los acontecimientos recientes en Medio Oriente durante este período desafiante».

«La principal prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar y la seguridad de todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados. En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección nacional femenina de Irán y sus árbitros en Gold Coast, y les ofrecemos todo nuestro apoyo y asistencia», apuntó.

La AFC ha aplazado los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Elite en la región oeste, programados inicialmente para este lunes y martes, así como los de ida de los cuartos de la Liga de Campeones 2 y de la Challenge con equipos de la Región Oeste, originalmente fijados para disputarse entre el martes y el miércoles.

Los ataques israelíes y estadounidenses dejan hasta ahora unos 555 muertos en Irán, según la Media Luna Roja, mientras que la ofensiva de represalia emprendida por Teherán deja daños en países como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Asimismo, Israel bombardeó este lunes Líbano tras un ataque de Hizbulá al norte de Israel.

Los vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái, Doha y Riad están anulados o presentan incidencias.EFE/ir