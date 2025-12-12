La UE acuerda congelar indefinidamente los activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania

Bruselas – Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210,000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

Los embajadores de los Estados miembros ante la UE acordaron este viernes la propuesta que abre la puerta a la congelación indefinida de los activos, sin necesidad de renovar ese bloqueo cada seis meses, basándose en poderes de emergencia contemplados en los tratados europeos bajo el artículo 122.

Se trata de un paso clave para poder emplear estos activos en la reconstrucción de Ucrania, siempre que la UE logre convencer a Bélgica de que levante su veto a esa medida en los próximos días.

«En la cumbre de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a mantener los activos rusos inmovilizados hasta que Rusia acabe su guerra de agresión contra Ucrania y compense por los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso. Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026–2027», dijo en un mensaje a través de redes sociales el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La concesión de poderes de emergencia al Ejecutivo comunitario en este caso fue aprobada con el apoyo de 25 estados miembros y el voto en contra de 2, según fuentes diplomáticas.

Esta medida retira el riesgo de que a la hora de renovar las sanciones a Rusia cada seis meses, como era necesario hasta ahora, se produzcan los vetos de países como Hungría o Eslovaquia, más cercanos a Moscú.

Esa inestabilidad impedía poner en marcha el plan de la Comisión Europea para usar los activos rusos con el fin de otorgar un préstamo a Ucrania para la reconstrucción del país, algo que requiere que estén congelados de manera indefinida, como ya habían reclamado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en su cita del pasado octubre.

El artículo 122 permite a la Unión Europea actuar de manera más rápida ante situaciones de emergencia o de crisis económica. La Comisión Europea ha defendido que esta base legal -que permite evitar también al Parlamento Europeo- se sustenta por la necesidad de preservar la estabilidad de la economía de la UE, afectada por la guerra de Rusia en Ucrania.

La cuestión de fondo del uso de los activos rusos para un préstamo que apoye la reconstrucción de Ucrania y sus necesidades financieras en el corto plazo llegará el próximo jueves a la mesa de los líderes de los Veintisiete, reunidos en su última cumbre del año.

Bélgica, el país en el que se encuentran la gran mayoría de estos activos inmovilizados, mantiene su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones. EFE