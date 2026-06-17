La TV pública turca suspende a un locutor deportivo por confundir Irán con Nueva Zelanda

Estambul – La televisión pública turca TRT ha suspendido de su función a un veterano locutor deportivo tras confundir en una transmisión del Mundial del lunes pasado las selecciones de Irán y de Nueva Zelanda, informó la prensa turca.

Durante los primeros cuatro minutos del partido jugado en California, el locutor, Murat Ekrem Çimen, con una larga carrera en televisión, describió los movimientos del equipo neozelandés atribuyéndolos al iraní y viceversa.

Tas un ataque del delantero iraní Mehdi Taremi, actualmente en el Olympiakos y ex del Oporto y el Inter, el locutor se dio cuenta de su error y continuó de forma correcta, informa el digital turco Oxijen, pero el enfado de la afición ya era imparable.

Un oleada de comentarios furiosos se desató en las redes sociales y obligó a TRT a difundir en su cuenta de X una disculpa pública, en la que anunciaba que había retirado al locutor del equipo de seguimiento del mundial.

«Este error es inaceptable para los estándares de TRT. Pedimos disculpas a nuestros oyentes y a la opinión pública», señaló el mensaje de la emisora.

El texto agrega que «se han iniciado de inmediato el necesario proceso de investigación administrativo y durante este proceso se ha retirado al locutor del equipo que transmite el Mundial».

«Que una figura que tiene cerca de 30 años de experiencia en la transmisión de deportes pueda cometer un error de este tipo es inaceptable para TRT», insiste el comunicado, sin nombrar al profesional, que sí ha sido identificado por otros medios de comunicación turcos. EFE (AD)