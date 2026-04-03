La tripulación de la misión Artemis II se encuentra con «gran espíritu» rumbo a la Luna

Los Ángeles (EEUU) – La tripulación de la misión Artemis II se encuentra bien y con excelente estado de ánimo cuando se cumplen casi dos días de haber partido al espacio rumbo a la órbita de la Luna, un objetivo que no se logra desde hace más de medio siglo.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch «están realmente entusiasmados con la oportunidad de estar allí», dijo durante la conferencia de prensa Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA.

Destacó que la tripulación tiene un “gran espíritu” y que en la cápsula Orión están sucediendo «muchas cosas divertidas» en medio una gran cantidad de arduo trabajo.

Este viernes marca el tercer día de misión desde el despegue. La nave Orión abandonó ayer jueves la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural desde que los astronautas del Apolo 17 lo lograran en 1972.

Dentro de la nave Orión, los cuatro miembros de la tripulación practicarán la preparación de la cabina para las observaciones lunares, que se espera que se realicen el lunes. Esto incluye ensayar la coreografía de los movimientos en microgravedad dentro de un espacio de un tamaño aproximado al de dos minivans, explicó la NASA.

Los astronautas han comenzado a configurar las cámaras portátiles con los potentes lentes para las observaciones lunares, el objetivo de la misión que abre el camino para el regreso del hombre a la Luna.

Los funcionarios de la NASA destacaron que la tripulación se encuentra en muy buen estado de salud. Está programado que se realice una demostración de reanimación cardiopulmonar (RCP) y de respuesta ante atragantamientos para evaluar los procedimientos médicos de emergencia a bordo de la nave espacial.

La temperatura dentro de Orión se ha dejado por encima de los 70 grados Fahrenheit (21 grados centígrados), después que los astronautas se quejaran de frío.

Los cuatro miembros de la tripulación continuarán con sus sesiones habituales de ejercicio utilizando el dispositivo de volante de inercia de Orion para mantener su acondicionamiento cardiovascular.

Este viernes la cápsula pasó el umbral de 100.000 millas (160.000 kilómetros) de la Tierra.

En este sentido, Koch pondrá a prueba el sistema de comunicaciones de emergencia de Orión a través de la Red del Espacio Profundo, verificando su rendimiento a medida que la nave espacial se aleja cada vez más de la Tierra.

El Sistema de Comunicaciones Ópticas de Orion Artemis II estableció conexión con sus dos estaciones terrestres ubicadas en Estados Unidos, transmitiendo video de alta definición y otros datos de la misión desde la cápsula hacia la Tierra.

Los astronautas enviaron dos imágenes de la Tierra y se espera que tomen una ‘selfie’ este sábado y lo compartan más adelante. JS