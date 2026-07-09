La transparencia y la rendición de cuentas son la mejor herramienta para combatir la corrupción: Omar Rivera

Tegucigalpa – El analista Omar Rivera afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen los principales mecanismos para prevenir la corrupción y fortalecer la institucionalidad en Honduras.

Rivera sostuvo que todos los actores involucrados en sectores estratégicos, como el energético, deben participar de manera abierta y pública para evitar la manipulación de los procesos y garantizar que las decisiones del Gobierno respondan al interés nacional.

A su juicio, no es incorrecto que empresarios compitan por contratos, siempre que lo hagan dentro del marco de la ley y con reglas claras.

«Creo que la corrupción se combate con transparencia. Cuando todos los actores participan a la luz del día es más fácil entender la gestión de los intereses y evitar que alguien manipule los procesos desde las sombras», expresó.

El analista señaló que la falta de transparencia es un «caldo de cultivo para la corrupción», por lo que consideró indispensable promover espacios de discusión pública que permitan a la ciudadanía conocer y cuestionar los procedimientos gubernamentales.

Asimismo, hizo un llamado a reducir la polarización política y social, al considerar que los gobiernos deben aprovechar los avances de administraciones anteriores en lugar de descartarlos por diferencias partidarias.

Adicionó que la ausencia de continuidad entre gobiernos ha impedido a través de la historia que muchas políticas públicas se consoliden en Honduras, según el exdirector de FONAC, Omar Rivera.

“Cada gobierno quiere una solución a su manera”. En ese sentido, indicó que ya en las últimas elecciones se ha visto que la población castiga con su voto a quienes actúan con sectarismo y siguen decepcionando al pueblo, reiteró que el diálogo, el acercamiento y la construcción de consensos entre todos los sectores son fundamentales para el desarrollo del país.

Rivera también identificó como desafíos pendientes el fortalecimiento de la democracia mediante una mayor regulación del financiamiento de las campañas políticas, la independencia de los organismos electorales y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los candidatos.LB