La tradición andina marca el inicio del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en Colombia

Pasto (Colombia).- Entre trajes de colores, danzas tradicionales y el sonido constante de tambores y flautas andinas, hombres y mujeres protagonizaron este sábado el desfile ‘Canto a la Tierra’, la celebración que marca el pistoletazo de salida del Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de Pasto, en el suroeste de Colombia.

La jornada reunió a más de 2.000 artistas, entre músicos, actores y bailarines, agrupados en 13 colectivos coreográficos que durante todo el año preparan sus montajes para presentarlos en el inicio del carnaval.

Las comparsas ofrecieron una puesta en escena inspirada en paisajes andinos, mitos ancestrales y tradiciones que forman parte del legado cultural de la región, con vestuarios llamativos y el uso de instrumentos tradicionales como zampoñas y quenas, dos tipos de flautas andinas.

Ante la mirada de miles de personas que llenaron el estadio Libertad de la capital del departamento de Nariño, los artistas fortalecieron la identidad pastusa en un homenaje a su tierra que reivindica «las expresiones del inicio de la cordillera de los Andes» en Colombia.

«Pasto es el inicio de los Andes y aquí encontramos diferentes músicas que se arraigan desde Colombia hasta la Patagonia, porque toda esta franja comparte una misma raíz andina», explicó a EFE Andrés Jaramillo, el gerente de Corpocarnaval, entidad que organiza el Carnaval de Negros y Blancos.

El nombre del desfile rinde honor a la «naturalidad de la ancestralidad y al deseo de proteger la Pachamama (naturaleza)», indicó Jaramillo, quien subrayó que esta celebración «tiene mucho que ver con las raíces indígenas» y con el fortalecimiento de «la identidad pastusa y su cultura a través de las obras artísticas».

Para Jaramillo, el espíritu del carnaval se resume en la participación local: «En el mundo, la globalización a veces invade todos estos territorios. Para nosotros lo más importante es enseñar qué es el pastuso. Y el pastuso es esto, el carnaval».

Sobre la experiencia de quienes visitan la ciudad en estas fechas, aseguró que «al principio hay un choque, pero una vez dentro del juego, (los turistas) se convierten en un pastuso más».

Durante el desfile los artistas recorren cerca de siete kilómetros a lo largo de la senda del carnaval, una ruta que exige resistencia física y concentración constante, pues el trayecto se convierte en un desafío, especialmente para quienes avanzan sobre zancos bajo el ritmo de la música.

Familias, jóvenes y turistas acompañan el paso de los artistas lanzando espuma, uno de los elementos más característicos de la celebración.

El Carnaval de Negros y Blancos, que se celebra cada comienzo de año, hace parte desde 2009 de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Los principales días de este festejo son el 4 de enero, cuando se celebra el ‘Desfile de la familia Castañeda’; el 5, que es el ‘Día de Negros’ y el 6, el ‘Día de Blancos’ que marca el cierre. EFE/ir