La tormenta tropical Bertha vuelve a tocar tierra en Texas y se disipará pronto

Miami (EEUU) – La tormenta tropical Bertha tocó tierra de nuevo en Texas acompañada de intensas precipitaciones tras su paso por el sur de Luisiana, y se espera que se disipe entre esta noche y el viernes, según informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Bertha regresó al mar después de hacer su entrada a tierra el miércoles en Luisiana, y actualmente avanza sobre la costa este de Texas.

Una vez en tierra, el organismo advirtió de acumulaciones de lluvia de entre 2,5 y 7,6 centímetros (1 a 3 pulgadas), que podrían alcanzar los 10 centímetros (4 pulgadas) hasta esta noche a lo largo de la costa del golfo de Texas y el sur de ese estado.

«Esta lluvia puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas», advirtió el NHC.

La tormenta también viene acompañada de una alta marejada y vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora que, además de Texas, continúan azotando la costa de Luisiana.

El NHC mantiene activo un aviso de tormenta tropical en la línea parroquial de Vermilion/Cameron, Luisiana, hasta Sargent, Texas.

Bertha surgió el pasado lunes como la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Arthur, la primera tormenta, se formó el pasado 17 de junio en el golfo de México y también dejó fuertes lluvias en Texas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño. JS