La supermodelo brasileña Gisele Bündchen será miembro del Consejo del Premio Earthshot

Londres – La supermodelo y filántropa brasileña Gisele Bündchen se unirá como miembro del consejo del prestigioso premio ambiental Earthshot, fundado por el príncipe Guillermo, según informó este sábado la casa real británica en un comunicado.

Bündchen, que ha mostrado en numerosas ocasiones su compromiso con la defensa del medio ambiente, se convertirá en la primera brasileña en asumir este rol y se unirá a un selecto grupo de líderes de alto perfil, como el propio Guillermo, la reina Rania de Jordania, la actriz Cate Blanchett o el cocinero español José Andrés, entre otros.

«Es un honor para mí unirme al Consejo del Premio Earthshot. Proteger la naturaleza siempre ha sido una prioridad para mí y he visto el poder de las grandes comunidades globales uniéndose y apoyando la innovación para generar un cambio real», dijo la supermodelo de 45 años, según recoge la nota difundida por el Palacio de Kensington (residencia de los príncipes de Gales).

«El premio Earthshot destaca soluciones que inspiran esperanza y transformación y me enorgullece representar a Brasil compartiendo estas historias con el mundo», agregó.

Bündchen será la encargada de seleccionar, junto al resto de miembros del Consejo, a los cinco ganadores del galardón en una sesión de evaluación que dirigirá la presidenta del Premio Earthshot y artífice del Acuerdo de París, Christiana Figueres.

Durante más de dos décadas, la brasileña ha colaborado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en campañas de concienciación y ha apoyado varias iniciativas de conservación del agua, incluyendo, entre otras, el ‘Proyecto Agua Limpia’, creado por ella y su familia en la región del sur de Brasil en la que nació.

A través del denominado Fondo Alianza Luz, ideado también por Bündchen, ha impulsado otros proyectos de gran impacto en educación, salud y medioambiente enfocados en mujeres y niños y ha destinado fondos para la protección de biomas y ecosistemas marinos costeros en Brasil.

El nombramiento de Bündchen sucede apenas un mes de la celebración de la ceremonia de entrega de los premios, que se llevará a cabo por primera vez en Latinoamérica, precisamente en Río de Janeiro (Brasil) el 5 de noviembre, y contará con la presencia del príncipe Guillermo.

De acuerdo con el director del Premio Earthshot, Jason Kneuf, la presencia de Bündchen en el Consejo y la celebración de la gala en Río refuerza su posición en Brasil y América Latina en un «momento crucial para la concienciación global».

El galardón, fundado por el príncipe Guillermo en 2020, pretende «descubrir, acelerar y escalar soluciones innovadoras para reparar y regenerar el planeta», señaló el Palacio de Kensington. EFE