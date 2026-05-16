La súper rondará L.145 por galón, la regular L.133 y el queroseno baja L.3 desde el lunes

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este sábado la nueva estructura de precios de los combustibles. Las gasolinas suben hasta 2.83 lempiras, en tanto el queroseno baja 3 lempiras a contar del lunes 18 de mayo.
De acuerdo a la nueva estructura de precios, la gasolina súper sube 2.86 lempiras, ahora se cancelará en la bomba a 144.94 lempiras por galón.
Mientras, la gasolina regular aumenta 1.91 lempiras, es decir que su nuevo costo es de 132.73 lempiras por galón.
El queroseno baja 3.09 lempiras, su nuevo valor es de 130.60 lempiras por galón.
El diésel, que es el derivado más consumido en Honduras, baja 36 centavos, y ahora se pagará a 138.53 lempiras por galón.
El GLP vehicular sube 1.08 lempiras, llegando a un nuevo valor de 51.33 lempiras por galón.
El cilindro de gas LPG de 25 libras conserva su valor a 245.61 lempiras en el centro del país, y 224.47 en el norte. JS