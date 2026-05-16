La súper rondará L.145 por galón, la regular L.133 y el queroseno baja L.3 desde el lunes

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este sábado la nueva estructura de precios de los combustibles. Las gasolinas suben hasta 2.83 lempiras, en tanto el queroseno baja 3 lempiras a contar del lunes 18 de mayo.

De acuerdo a la nueva estructura de precios, la gasolina súper sube 2.86 lempiras, ahora se cancelará en la bomba a 144.94 lempiras por galón.

Mientras, la gasolina regular aumenta 1.91 lempiras, es decir que su nuevo costo es de 132.73 lempiras por galón.

#GASOLINAS María Eugenia Covelo, Asesora de Comunicación de la Secretaría de Energía, detalla sobre los nuevos precios de los combustibles. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Y3IjKpwvtw — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 16, 2026

El queroseno baja 3.09 lempiras, su nuevo valor es de 130.60 lempiras por galón.

El diésel, que es el derivado más consumido en Honduras, baja 36 centavos, y ahora se pagará a 138.53 lempiras por galón.

El GLP vehicular sube 1.08 lempiras, llegando a un nuevo valor de 51.33 lempiras por galón.

El cilindro de gas LPG de 25 libras conserva su valor a 245.61 lempiras en el centro del país, y 224.47 en el norte. JS