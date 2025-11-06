La sonda china Tianwen-1 observa el cometa interestelar 3I/Atlas desde la órbita de Marte

Pekín – La sonda china Tianwen-1 ha logrado observar por primera vez un objeto interestelar desde la órbita de Marte, al captar imágenes del cometa 3I/Atlas, informó este jueves la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).

Según comunicó el organismo a través de su cuenta de Weibo -semejante a X, censurada en China-, la cámara de alta resolución de la nave consiguió registrar el objeto cuando se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de distancia, convirtiéndose en uno de los artefactos más próximos en observarlo hasta la fecha.

Las imágenes muestran con claridad las características cometarias del visitante, con un núcleo rodeado por una coma de varios miles de kilómetros de diámetro.

El cometa 3I/Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 por un telescopio del sistema de alerta temprana ATLAS, en Chile.

Es el tercer objeto conocido procedente de fuera del Sistema Solar, tras ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Los astrónomos estiman que podría tener entre 3,000 y 11,000 millones de años, lo que lo haría más antiguo que el propio Sistema Solar, y que se formó en torno a estrellas del disco grueso de la Vía Láctea.

La CNSA explicó que la observación fue “extremadamente compleja” debido a la debilidad lumínica del cometa y a su alta velocidad relativa, de unos 86 kilómetros por segundo respecto a la sonda.

El logro, añadió, servirá como ensayo técnico para la misión Tianwen-2, que explorará asteroides cercanos a la Tierra.

Tianwen-1, lanzada en 2020, entró en la órbita marciana en febrero de 2021 y ha operado de forma estable durante más de cuatro años y medio, consolidando el papel de China en la exploración planetaria.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar a Marte, convirtiéndose en el tercer país, tras la extinta Unión Soviética y Estados Unidos, en amartizar. EFE