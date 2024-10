La sombra de Martinelli en el nuevo gobierno que asume su “amigo” Mulino

Ciudad de Panamá – El papel del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), sentenciado a más de 10 años de prisión por blanqueo y asilado en la Embajada de Nicaragua, en el gobierno que asumirá este lunes su “amigo” José Raúl Mulino, suscita en Panamá suspicacias, aunque algunos analistas ya ven una relación fracturada en aras de mantener la legitimidad de la nueva Administración.

Mulino, un político de 65 años y pro empresa privada, se montó en la popular y polémica figura de Martinelli para lograr el triunfo en las elecciones del 5 de mayo pasado, tras un proceso complicado que incluyó la ratificación in extremis de su candidatura impugnada ante el Supremo.

Martinelli, que aspiraba de nuevo a la jefatura del Estado, quedó inhabilitado por la condena por blanqueo y fue sustituido por Mulino, su compañero de fórmula a la Vicepresidencia. De hecho, no tendrá vicepresidente, al quedar vacante esta candidatura.

Y si en campaña el eslogan era “Mulino es Martinelli, y Martinelli es Mulino”, tras la victoria electoral la situación parece haber cambiado.

“El presidente soy yo”

Mulino no reniega de su amistad con Martinelli, de quien fue ministro de Estado, pero en distintas y repetidas ocasiones ha sostenido que quien gobernará Panamá en el quinquenio 2024-2029 será él.

Los medios locales y analistas han destacado que Mulino no ha nombrado a los allegados de Martinelli en muchos cargos, algunos clave, como se había dicho que podría ocurrir, aunque también reconocen que sí está haciendo algunas concesiones en ese sentido.

El expresidente, muy activo en la política a través de las redes sociales pese a que su condición de asilo se lo impide en teoría, opina de todo, propone candidatos a la directiva del Parlamento y siempre denuncia que es un perseguido político, con su condena como resultado.

La situación de Martinelli “no pasa por mí como presidente”

Mulino ha dicho abiertamente que el juicio por la compra con dinero sucio de una editorial de medios por Martinelli, el caso conocido como New Business y por el que fue condenado a más de 10 años y a pagar una multa de 19 millones de dólares, estuvo plagado de irregularidades.

Esto dio pie a especulaciones de que el nuevo gobernante podría mover los hilos del poder para favorecer a Martinelli, cuyos correligionarios de su partido Realizando Metas (RM) hablan incluso de impulsar una ley de amnistía para exonerar al expresidente de la condena por blanqueo.

Pero Mulino también ha sido claro: “La situación (judicial) del señor Martinelli no pasa por mí como presidente”, como declaró el viernes pasado a la cadena local TVN.

“Él tiene abogados que plantearán los casos de revisión de sus sentencias, sobre todo la sentencia del caso New Business, pero eso no pasa por mi gobierno. Yo soy un hombre de ley, que cree en el estado de derecho. Ricardo es mi amigo, y lo que en derecho yo pueda hacer para ayudarlo lo voy a hacer, nunca lo he escondido. Sin embargo, no puedo saltarme la tranca, violando la ley y la Constitución”, agregó.

Mulino preserva la “legitimidad de su Presidencia”

El analista político José Stoute afirmó a EFE que Mulino ha tomado cierta distancia de Martinelli “por la sencilla razón de que no va a poner en duda ni en cuestión su Presidencia por intentar violentar al Órgano Judicial”.

Además, Mulino “tiene que cuidar de forma extraordinaria su relación con Estados Unidos”, cuyo Gobierno liderado por Joe Biden señaló a Martinelli por corrupción.

Mulino ha llegado ya a acuerdos con el Gobierno de EEUU “en asuntos clave” como el manejo de la migración irregular, “por lo tanto yo pienso que él va a cuidar mucho la legitimidad de su Presidencia”.

“En las elecciones, Mulino era Martinelli y Martinelli era Mulino. Pero en la presidencia Mulino es Mulino”, dijo Stoute, y agregó que, en su opinión, a estas alturas la relación entre ambos está “deteriorada”. EFE