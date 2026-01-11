La solución a crisis de Honduras se encuentra en el diálogo: Monseñor Miguel Lenihan

Tegucigalpa – Monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de la arquidiócesis de San Pedro Sula, norte del país, señaló hoy que la solución a la crisis de Honduras se encuentra en el diálogo.

En ese sentido, dijo que ojalá que el Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) puedan dialogar.

El criterio debe ser ¿qué es lo mejor para el país? en este momento y yo creo que es el diálogo sincero, expresó el religioso.

Después de dialogar se llevar adelante el consenso, agregó.

Honduras merece lo mejor, pero en este momento los políticos no están dando lo mejor.

“Entonces pidamos a Dios, porque parece que humanamente imposible encontrar una solución, pero para Dios no hay nada imposible”, acentuó.

Finalmente, exhortó a orar por la paz del país y entregar todo en las manos de Dios. (RO)