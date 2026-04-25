La solemnidad llega a los Moros y Cristianos de Alcoi con la jornada dedicada a Sant Jordi

Alcoy (Alicante)- El día central de la trilogía de fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy es el dedicado al patrón, Sant Jordi, jornada dominical en la que se llevan a cabo los actos más solemnes con la figura del santo muy presente, tanto por la mañana como por la tarde.

Tras volver a abrir la mañana la Diana, segunda de esta trilogía y con participación de los más jóvenes de cada filà (comparsa), el primer acto que concentra multitud de público en las calles es la Procesión de la Reliquia, que muestra por primera vez en público al Sant Jordiet con una vestimenta particular que emula al patrón.

El personaje está encarnado por un niño, este año Mateo Vilaplana, que representa al patrón y recibe el cariño del público en forma de aplausos y claveles de colores blanco y rojo que vuelan hacia sus pies a cada paso que da.

Tras la procesión, la Misa Mayor en la iglesia de Santa María cerrará los actos de una mañana que siempre genera ambiente festivo por las calles del casco antiguo, del recinto ferial y del mercadillo ambulante que se instala justo en el final del recorrido de las Entradas del día anterior.

Por la tarde, primero habrá una pequeña dosis de diversión con la Diana del Cavallet, un desfile corto de las ‘filaes’ Realistas y Berberiscos, que bajan la calle Sant Nicolau, con diferentes coreografías, a lomos de caballos de madera con los que se mueven al ritmo de la música.

A partir de las 19:30 horas, la Procesión General cambia el tono distendido y las 28 ‘filaes’, además de cargos festeros y autoridades, acompañan a la imagen del patrón a lomos de su caballo por diferentes calles del casco antiguo hasta su entrada en la iglesia de Sant Jordi.

Pérez Llorca felicita a Alcoi por tener «una de las fiestas más importantes» de España

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que este sábado es «un día grande» para el pueblo de Alcoi, al que ha felicitado «por seguir representando una de las fiestas más importantes que hay en España», los Moros y Cristianos.

Pérez Llorca ha asistido a la Entrada de Moros y Cristianos de Alcoi, que se celebra en honor a Sant Jordi, patrón de la ciudad, donde ha reivindicado estas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional y reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Acompañado por el alcalde del municipio, Antonio Francés, el president se ha referido a la fraternidad del pueblo valenciano «de poner en valor nuestras costumbres, nuestras tradiciones y sobre todo una de nuestras señas de identidad que son las fiestas», y ha considerado que el mayor representante de las fiestas de Moros y Cristianos es la localidad de Alcoi.



Asimismo, ha destacado la capacidad organizativa y de fiesta de la ciudad, y ha resaltado el apoyo del Consell al 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge, según un comunicado de la Generalitat.

«Alcoy representa muy bien la idiosincrasia de lo que es el pueblo valenciano, de lo que somos como personas, de la hospitalidad y de ese carácter festivo que tenemos», ha finalizado el president de la Generalitat.

Morant: La prioridad de Pérez Llorca no son los valencianos, sino la hoja de ruta de Vox

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha asegurado este sábado que el Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca «no tiene como prioridad a los valencianos y valencianas, sino que aplica exactamente la misma hoja de ruta que firmó con Vox desde el primer día».



Morant, que ha asistido a las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, ha aseverado que las prioridades de Pérez Llorca desde su primer pacto con Vox son «privatizar la sanidad, recortar la educación y repartir la vivienda protegida entre los suyos mientras abandona a los valencianos».



La dirigente socialista ha destacado además que el actual president fue el responsable de los pactos alcanzados por el PP y Vox, «tanto el pacto de la Vergüenza al inicio de la legislatura como el pacto del Ventorro que intentó proteger a Mazón» en la presidencia tras la dana.

Entrada de Moros y Cristianos de Alcoi, que se celebra en honor a Sant Jordi, patrón de la ciudad, donde ha reivindicado estas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional y reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial.