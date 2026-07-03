La soledad y el aislamiento una aporía real.

Dr. Ignacio Alonzo

El término “aporía”, fue gestado en la antigua Grecia por los filósofos como Zenón de Elea (Siglo V), luego en el Periodo Clásico, tanto Platón como Aristóteles (Siglo IV), lo utilizaron para analizar las contradicciones, explicar falsas certezas y buscar la verdad. Luego Jacques Derrida el filósofo de ascendencia judía, nacido en Argelia, trabajó en sus libros y ensayos la categoría “Aporía”, que significa literalmente, “callejón sin salida”, “sin camino”.

Está comprobado que el ser humano, es gregario por naturaleza. No obstante, la realidad de esta sociedad del Siglo XXI, llamada la “sociedad del conocimiento”, “ sociedad de la información”, “ la era digital”, “ la era de las comunicaciones”, “generación conectada” “nativos digitales”, “generación alfa”, “ generación beta” , “generación Z”, “millennials o generación Y”, en fin, tantos nombres que ha recibido, que todas son tendentes a señalar que se supone que vivimos en un mundo global, y por lo tanto, en una “Aldea Global”. Cada vez más, nos damos cuenta que el mundo súper comunicado, se ha vuelto un “no lugar” y aún más, un mundo aislado.

En este artículo, nuestro único cometido es abordar la temática de la aporía real de una sociedad que se debate entre la soledad y el aislamiento. Por miles, y sino, por millones de seres humanos conectados, pero ensimismados, sabiendo de todo, más ignorando su entorno, audifonados, e incomunicados, solo, interesándoles el mundo como tal, en que viven. Los daños que ha ocasionado este estado en que viven los ciudadanos de este planeta, van desde los que no saben nada, que lo único que tienen son los dispositivos más poderosos con los cuales se supone deberían usarlos para un aprovechamiento correcto y el bien común, pero no es así.

La aporía de la hiperconexion y el aislamiento es verdaderamente alarmante. La contradicción más grande de esto, es que nunca antes habíamos tenido al alcance el internet y las redes sociales, sin embargo, de manera paradójica, mantener los mas estrechos vínculos de comunicación, se volvieron cada vez más difíciles. Resulta todo como muy contradictorio, vivimos en una sociedad super hiperinformada, pero a la vez desinformada, pues, hay tanta noticia, que a pesar de tener plataformas digitales y la Inteligencia Artificial a la orden, resulta complicado muchas veces distinguir, qué es lo falso y qué es lo cierto. Lo anterior, ha traído como aparejada consecuencia una deshumanización e insolidaridad, raras escasas ocasiones, que sí hemos visto, la ayuda que han recibido algunas personas en necesidad, cuando mediante el uso correcto de las redes sociales la gente ha podido ayudar.

No cabe duda, que la humanidad ha evolucionado en casi todo, las comunicaciones son cada vez más exactas en términos de transmisión, pero no de interacción humana. La segunda mitad del Siglo XX, marca un hito súper importante en muchísimas de las ocupaciones, oficios y profesiones de los seres humanos. Lo anterior, no está alejado de los intercambios y conexiones de la sociedad como tal. Sin embargo, cabe recalcar que a medida se iban dando y acercando las oportunidades que comenzó a ofrecer el internet, las personas fueron experimentando aislamientos, soledades y desconsideraciones en el trato, saludos y gestos de caballerosidad. Las redes sociales, se usan para herir susceptibilidades, despedir funcionarios, desmantelar gobiernos, difundir mensajes de odio y discriminación. Lo que se suponía que traería el mundo del Internet, resultó ser todo lo contrario, en materia de relaciones humanas. El mutismo, lo escueto, lo lacónico y el que menos hable, es el que supuestamente comunica mejor. La soledad y el aislamiento es una aporía real, contradicción total, en el supuesto de una sociedad hiperconectada.

Los eruditos de este tiempo y entendidos en temas de Internet, sostienen que las interacciones digitales suelen ser muy superficiales, y esto es cierto, lo pudimos vivir durante la pandemia de el COVID 19, principalmente en educación, si bien es cierto, los niños recibieron clases los que tenían un “dispositivo inteligente”, simplemente vimos que a veces hablábamos a grupos números conectados, pero con cámaras apagadas. Cuando se hacía alguna pregunta a alguien que solo se identificaba con el nombre, y se le llamaba, si quería respondía y sino quería, simplemente, aducía que la conexión no era buena. Lo anterior, es un ejemplo de lo impersonal y superficial que pueden ser las interacciones digitales como se apuntó arriba. ¿Qué se puede hacer para acercarnos más y hacer más viva y real la comunicación, es decir, más afectiva, más expresiva y más empática? ¿Qué características tendrá la presente y futura generación en relación al tipo de sentimientos, relaciones y afectos? ¿Habrá más publicaciones de noticias falsas las cuales serán más apetecidas que las noticias verdaderas, transmitidas con compromiso ético?. Esta generación está atrapada entre hipervisibilidad y la invisibilidad, pareciera que está condenada y confinada a ser concentrada en silos en los que están embotadas y acalladas, pues se dejaron aislar y encerrar en mundos demasiados hostiles que no les permite ser resilientes y emocionalmente equilibrados.

La conectividad no es sinónimo de interactividad, la dependencia mediática es sorprendente, las relaciones presenciales se cambiaron por las virtuales, la realidad se cambió por la virtualidad. Si la familia no toma cartas en este asunto y no limita a los niños y niñas en el uso de plataformas digitales, habremos perdido la presente y las futuras generaciones. Si la escuela no regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos, el descalabro de la educación es inminente y evidente. El papel de los Estados, organizaciones eclesiásticas y para eclesiásticas, entrarán en una crisis sin precedentes. Así que esta generación conectada debe conectarse con la realidad, sino quiere vivir y morir en soledad y aislamiento total, como una aporía real.