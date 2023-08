Soberbia y prepotencia le han ganado al ministro de Salud, responden sus colegas

Tegucigalpa- Mientras el secretario de Salud, José Manuel Matheu, denuncia que hay un sabotaje a su gestión y señala que los diputados que piden su renuncia no tienen la talla para estar en el Congreso Nacional, sus colegas le responden médicos y diputados le responden que él es prepotente, soberbio y le ha quedado grande el puesto.

El secretario de Salud, criticó que sus colegas médicos que también son diputados, llegaron a sus puestos por hacer “relajos” durante el Covid-19, y anotó que está trabajando y llevando bien su gestión.

En respuesta la doctora Ligia Ramos, dijo que el doctor Matheu, culpa a todos y critica a todos, pero no se cuestiona él mismo.

El doctor pone muchas excusas, le echa la culpa a todo el mundo, menos su gestión, si bien es cierto no se espera que arregle todos los problemas de salud, él tampoco está haciendo acciones concretas, agregó.

“Él es una persona muy prepotente y cree que lo puede manejar todo”, dijo al tiempo que recordó que pese a no estar de acuerdo con su nombramiento desde el principio ella le ofreció su apoyo y el Colegio Médico también.

Por su parte, el diputado Carlos Umaña, reiteró que al ministro Matheu le quedó grande el puesto, no acepta consejo y es prepotente.

“El se ha vuelto un mentiroso patológico, y hasta han presentado querellas en su contra porque habla estupideces, sin la asesoría correspondiente” dijo al recordar que lo querelló otra colega que es la doctora Johana Bermúdez.

Se le ha aconsejado mucho junto con las autoridades del Colegio Médico, por ejemplo, en la compra de medicamentos que se le ha dicho que haga licitaciones y él ha hecho compras directas.

El doctor Matheu no es la persona adecuada para estar en ese puesto porque no sabe trabajar en equipo, no sabe tener consensos, no mide sus palabras y ataca a todo mundo pelea con todos y por ello, ha cometido errores crasos por su misma prepotencia y empecinamiento, coincidieron los médicos.LB