La situación política es insoportable, pero hay que salir a votar: el llamado de un taxista VIP

Tegucigalpa – “La situación política que vivimos en nuestro país es difícil e insoportable, creo que ahora todos pelean para ser diputados porque no se trabaja y ganan bien. Está bueno que legislaran a favor del pueblo, de las clases bajas de la sociedad, pero lastimosamente los políticos sólo miran por el bienestar de ellos y de los suyos”, expresó el taxista del servicio VIP, Geovanny Ramírez, en plática para la sección ‘Pulso Ciudadano’ de Proceso Digital.

– Calificó de “desastrosa” la gestión del alcalde de la capital hondureña. Tráfico infernal casi todo el día, bacheos deficientes y obras inconclusas, enumeró.

– “Nadie va a decir mi casa se moja”, respondió a la consulta sobre la no llegada de la CICIH.

– Al igual que muchos hondureños dijo que confió en el actual, pero “han sido peores”, señaló.

Sobre las elecciones generales de noviembre, dijo que los hondureños están desanimados con los políticos, pero reconoció que es un deber acudir a ejercer el sufragio. “No podemos dejar que otros decidan por nosotros, hay que confiar en Dios que sea el que quede sea lo mejor para Honduras”, apuntó.

Nacido en Puerto Cortés hace 43 años, reside en la capital hondureña hace tres años desde que llegó de Houston, EEUU. Allá quedó su hija y exesposa, ambas son ciudadanas americanas.

Recientemene, la administración de Donald Trump decidió cancelar el Tratado de Protección Temporal (TPS) para más de 55 mil hondureños. La medida estaba vigente desde 1999 y practicamente dejó desamparados a estos miles de compatriotas.

Ante esa decisión de Washington, Ramírez calificó la misma como “difícil” y compartió que “hace unas semanas un amigo me llamó para decirme que quiere mandar unos vehículos para ver en qué se pone a trabajar acá porque la situación allá está peor a como estaba cuando yo me vine”.

De su estadía en EEUU se hizo fanático del béisbol.

Explicó que a los compatriotas en EEUU les da miedo salir al supermercado, hasta llevar a los hijos a la escuela porque Migración anda buscando gente hasta en lugar impensados. “Con este señor Trump, el racismo se está viviendo y se pone color de hormiga”, señaló.

Con familia en Puerto Cortés y Tegucigalpa, decidió quedarse viviendo en la capital hondureña para seguir buscandole los recovecos de la vida.

En Tegucigalpa -capital de Honduras- conoció a una mujer con la que decidió hacer vida marital. Montaron un negocio, especie de bar, llamado ‘Home Run’ pero por las cosas de la vida hubo diferencias y cada quien tuvo que buscar mejores derroteros por sus lados.

Logramos -narró- el negocio en el sector El Chimbo, Santa Lucía, pero la situación se tornó compleja por la construcción de la carretera y ella decidió moverlo hacia Tegucigalpa. Es una actividad desgastante, cansado, no hay días de descanso, es rentable, pero hay que ponerle mucho esfuerzo.

Vivió 13 años en condición de migrante indocumentado en Estados Unidos, pero el endurecimiento de las medidas migratorias hicieron que finalmente retornara a Honduras. “La libre circulación y andar más tranquilo allá se volvía insoportable, sumado al racismo, eran situaciones que al menos yo no estaba en la disposición de seguir tolerando”, expresó.

En EEUU viven más de 1.5 millones de hondureños, que envían al año alrededor de 10 mil millones de dálares en concepto de remesas, lo que se traduce en el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Allá en Houston Ramírez logró montar una pequeña compañía de construcción y le daba trabajo a una cinco personas. En EEUU cuando tienes familia prácticamente sólo trabajas para vivir y pagar impuestos, te queda poco para enviar dinero, pero sí se puede, contó.

“Muchos hondureños, dentro y fuera del país, confiamos en la actual presidenta -Xiomara Castro- haría las cosas diferentes, pero la verdad que han sido peores. No soy seguidor de ningún partido político, nunca he comido de la política… este gobierno ha sido bien nefasto”, manifestó.

Servicio VIP de taxi

En forma paralela atendía el bar, también piloteaba un taxi en el servicio VIP en la ciudad. Ya lleva dos años al volante. Fue gracias al consejo de varios amigos que decidió incursionar de lleno. Aquí hay que ser disciplinado, no me va mal, es un trabajo muy lucrativo, siempre he tenido la visión de trabajar lo propio porque nunca me ha gustado trabajar para nadie.

Su rutina comienza a las 5.00 de la mañana y la concluye a las 8.00 de la noche. Trabaja con clientes fijos y otros con la aplicación de Indriver. Gana entre 1 mil y 2 mil 200 lempiras diarios libres de la gasolina, todo depende del día y situaciones cotidianas. Labora de lunes a viernes y suele hacer algunas carreras sábados.

En Tegucigalpa, se estima que circulan alrededor de 7,000 taxis registrados legalmente. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) tiene censadas estas unidades en el sistema tecnológico, aunque la cifra total de taxis en Honduras asciende a 18,000. A esto se le suman las unidades que laboran para los servicios VIP, algunos legalizados y otros no.

“Estoy pagando el vehículo con la financiera, creo que nos pasa a muchos y que es algo normal”, dijo y añadió que el rubro deja ganancias, sólo hay que saber sortear algunas eventualidades.

Compartió que por la naturaleza de su trabajo le toca escuchar miles de relatos de los usuarios del servicio de taxi. “Se dice que no habrá elecciones otros dicen que todo está arreglado, muchos me cuentan que no van a votar. Son opiniones divididas las que hay”, reveló en la plática.

Pidió a la presidenta Xiomara Castro que se acuerde de los que votaron por ella y que gobierne para las mayorías.

Seguridad, CICIH y Ley Tributaria

Dijo que algo que le ha gustado de este gobierno es la construcción de canchas deportivas y el anuncio que se edifican hospitales. “No podemos decir que no han hecho nada, sí han hecho, no como esperábamos, claro”, externó.

Clamó por una mejor seguridad ciudadana y citó los casos de varios de sus homólogos asesinados del servicio VIP en la capital. “En la seguridad somos voy vulnerables, sin embarco confiamos en Dios que el partido que llegue a ganar se preocupe más por la salud, la educación y la seguridad”.

Preguntado si conoce sobre la Ley de Justicia Tributaria que se pretende aprobar desde el Congreso de la República, respondió tajantemente que la desconoce.

Escuetamente refirió que los intereses políticos alejaron la instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) en Honduras.

Reveló que si tuviera de frente a la presidenta Xiomara Castro, le diría que se preocupe por su pueblo, “porque así como ella que anduvo en las calles, y sufrió golpes, empujones y bombas lacrimógenas, que se preocupe por su pueblo… debería preocuparse sobre todo por la educación, la seguridad y la salud”, insistió.

Comunicó que entre los principales reclamos de la población, partiendo de las pláticas con clientes en el servicio VIP, lo que la gente reclama es seguridad y creación de fuentes de empleos.

Dijo sentir rabia y enojo cuando los políticos anuncian marchas en la ciudad. Se paraliza la capital con los bloqueos de calles, hay derecho a manifestarse y las deberían hacer sin entorpecer el trabajo de las demás personas.

El conductor de VIP concluyó aseverando que la oferta política en este año electoral sigue siendo pobre. “Todo es más de lo mismo. En mi caso no tengo un candidato para votar por él, pero vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre, pero si hay que salir a votar ”, se despidió el porteño. JS