La SIT activa campaña de asistencia vial durante Semana Santa

Tegucigalpa – Una estrategia orientada a brindar asistencia y seguridad a los hondureños que se movilizaran por las principales carreteras del país durante el período vacacional de verano, fue anunciada hoy por el Ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT, Aníbal Ehrler.

– Cuadrillas en PUNTOS ECO brindarán asistencia en las principales carreteras del país para garantizar viajes seguros a quienes se movilicen hacia destinos turísticos durante el verano.

La Campaña de Asistencia Vial 2026 durante Semana Santa denominada Puntos Eco, busca garantizar que las carreteras cuenten con acompañamiento y asistencia para quienes salen a disfrutar del turismo interno, mientras cientos de familias aprovechan el feriado y se desplazan hacia playas, ríos, montañas y otros des nos turísticos.

Como parte de esta inicia va, la institución habilitará la línea de asistencia para llamadas y mensajes de WhatsApp al 3253-4384, mediante la cual la población podrá reportar emergencias en carretera y solicitar apoyo inmediato.

Estas solicitudes de asistencia serán canalizadas hacia cuadrillas de auxilio distribuidas en puntos estratégicos del territorio nacional para asegurar una respuesta rápida y efectiva.

El Ministro Ehrler explicó que las brigadas brindarán asistencia de mecánica menor en sitio, incluyendo cambio de llantas, paso de corriente, suministro de lubricantes y refrigerantes, así como apoyo en casos de recalentamiento de motor. También se brindará acompañamiento en accidentes y traslado de vehículos en mal estado hacia puntos cercanos seguros.

Las cuadrillas de auxilio vial estarán desplegadas en diferentes ejes carreteros del país, así como en las principales salidas de Tegucigalpa hacia el norte, sur, oriente y Olancho. JS