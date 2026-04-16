La serie Galaxy más vendida en Latinoamérica evoluciona: llegan a PAIS los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G con IA más práctica

Honduras – Samsung Electronics anuncia la llegada a Honduras de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, la última generación de la serie Galaxy A, la más popular en Latinoamérica, que ahora incorpora una experiencia de inteligencia artificial más práctica, mayor durabilidad y un compromiso de actualización a largo plazo.

Con esta nueva generación, Samsung refuerza su apuesta por acercar la innovación a más usuarios, integrando herramientas de IA diseñadas para simplificar tareas cotidianas, potenciar la creatividad y ofrecer una experiencia más intuitiva en el día a día.

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IA pensada para la vida real

La nueva serie Galaxy A introduce una versión mejorada de Awesome Intelligence, que permite a los usuarios hacer más con menos esfuerzo. Desde funciones como la transcripción automática de voz hasta herramientas que facilitan la edición de contenido y la organización de información, la inteligencia artificial se convierte en un aliado cotidiano.

La función Voice Transcription es una novedad en la aplicación Grabadora de Voz, que facilita revisar detalles importantes de reuniones, conferencias o llamadas, ya que transcribe y traduce rápidamente las grabaciones de llamadas o convierte el audio del correo de voz en texto. AI Select es más fácil acceder manteniendo pulsado Edge Panel, y además admite la función Arrastrar y Soltar en el diseño de Múltiples Ventanas, lo que permite a los usuarios mover fácilmente las imágenes a Samsung Notes o al Photo Editor para una edición más rápida y una mayor productividad.

En la nueva serie, la integración con asistentes inteligentes permite interactuar de forma más natural con el dispositivo, simplificando desde ajustes básicos hasta tareas más complejas dentro de aplicaciones.

Más años, más valor

Uno de los diferenciales más relevantes de esta nueva generación es su compromiso con la durabilidad. Los Galaxy A57 5G y A37 5G ofrecen hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad, lo que garantiza una experiencia vigente y confiable por más tiempo.

Este enfoque responde a una necesidad creciente de los usuarios: dispositivos que no solo acompañen el presente, sino que también estén preparados para el futuro.

Cámaras que acompañan cada momento

La serie Galaxy A continúa fortaleciendo su propuesta en fotografía con un sistema de cámara optimizado que permite capturar imágenes nítidas en distintas condiciones. Gracias a la integración de inteligencia artificial, los dispositivos mejoran automáticamente aspectos como la iluminación, el color y el enfoque.

Funciones como la edición inteligente y la eliminación de objetos facilitan la creación de contenido sin necesidad de aplicaciones adicionales, respondiendo a una generación de usuarios que crea y comparte constantemente.

Rendimiento y diseño para el día a día

Los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G combinan un diseño elegante con un rendimiento optimizado para multitarea, entretenimiento y creación de contenido. Su batería de larga duración y la carga rápida permiten acompañar el ritmo diario sin interrupciones, mientras que la pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva tanto en interiores como en exteriores.

Además, ambos dispositivos cuentan con certificación IP68, que los protege contra agua y polvo, aportando mayor tranquilidad en el uso cotidiano.

Seguridad integrada desde el núcleo

Samsung también refuerza la seguridad con soluciones como Knox Vault, que protege la información sensible del usuario a nivel de hardware. A esto se suman herramientas de privacidad que permiten un mayor control sobre los datos personales, ofreciendo una experiencia más segura y transparente.

Tecnología que crece contigo

Con la llegada de los Galaxy A57 5G y A37 5G, Samsung consolida su visión de democratizar el acceso a tecnologías avanzadas, llevando la inteligencia artificial, la seguridad y la durabilidad a más usuarios en la región.

“La serie Galaxy A representa nuestra visión de ofrecer tecnología que realmente aporte valor a la vida de las personas. Con esta nueva generación, acercamos una experiencia más inteligente, duradera y accesible a los usuarios de Centroamérica y el Caribe”, dijo Francisco Corriols, Director Comercial de Experiencia Móviles de Samsung Centroamérica.