La serie de terror ‘Goosebumps’ vuelve capitaneada por David Schwimmer y Ana Ortiz

Nueva York – La serie de terror «Pesadillas» (‘Goosebumps’) vuelve mañana con su segunda temporada, ‘The Vanishing’ (La Desaparición), que pone un nuevo misterio en manos de unos adolescentes capitaneados por dos conocidos actores, David Schwimmer (recordado por su papel en ‘Friends’) y Ana Ortiz (conocida por «Yo soy Betty, la fea»).

La nueva entrega de la serie antológica inspirada en la saga literaria de R.L. Stine, que se podrá ver en Disney+ y Hulu, sigue a un grupo de adolescentes que acaban zambulléndose en la historia escalofriante de la desaparición, tres décadas antes, de unos jóvenes amigos en Nueva York.

Schwimmer tiene el papel protagonista de Anthony Brewer, padre de los gemelos Cece y Devin y hermano de uno de aquellos jóvenes, que vuelve a la casa de su infancia para cuidar de su madre y monta un laboratorio de botánica en el sótano, según cuenta a EFE en una entrevista virtual.

El inolvidable Ross Geller de ‘Friends’, cuyo rostro luce actualmente en una gran pantalla en Times Square con un gesto de temor mientras unas ramas oscuras lo envuelven, cuenta que el resultado de la serie es «un gran ‘thriller’ de acción y comedia con partes que dan miedo».

«Decididamente hubo desafíos, pero fue muy divertido y excitante para mí porque soy un actor muy físico, tengo mucho entrenamiento en comedia física, y llevé esa parte física de mí a la acción y el terror», explica Schwimmer, quien expresa su admiración por los dobles de la producción.

«El verdadero premio, no obstante, es verlo todo junto con los efectos especiales, el sonido y las luces, y ahí es donde sientes que vale la pena», apostilla.

Schwimmer no es el único adulto de la serie: Ortiz, que saltó a la fama como la hermana de la protagonista de ‘Ugly Betty’, ocupa un importante papel que enreda más la trama: es la detective Jen Diaz, vieja amiga de Anthony y madre de otra de las adolescentes del grupo, Alex.

Ortiz comparte la mayoría de sus escenas con el actor y reconoce que fue «un poco intimidatorio trabajar con él al principio, pero entonces se mete en el papel y está súper comprometido».

Sobre su experiencia en ‘Goosebumps’, dice esperar que los niños, y especialmente los niños latinos, puedan verse «representados» con su personaje, que además destaca que no sigue ningún estereotipo: «Cuando yo era pequeña no se veía eso, así que es un honor», apostilla.

«Cada vez que hay un personaje que no necesariamente debe ser latine, es emocionante ver a los productores y a todos hacer un esfuerzo conjunto para decir: ¿por qué no? ¿por qué no podría serlo?», sostiene, describiendo a su Jen como «una madre y una policía dedicada a su familia y su ciudad».

Ortiz, que se presenta en la entrevista junto a su hija en la ficción, la actriz Francesca Noel, que hace su debut en una serie televisiva, adelanta que esta segunda temporada «da más miedo» que la anterior y promete «un viaje increíble por Nueva York, y por Brooklyn y Queens. EFE