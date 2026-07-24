La selección estrenará una docuserie en Prime Video sobre la victoria en el Mundial

Madrid- La selección española estrenará una docuserie de cuatro capítulos sobre el triunfo de la selección en el Mundial de 2026. La producción, elaborada por la RFEF y que se estrenará en la plataforma Prime Video el próximo mes de diciembre en más de 200 países, desvelará los secretos y entresijos del histórico triunfo de la Roja.

Según indicó la Federación, los cuatro episodios contarán con imágenes inéditas y testimonios de los 26 jugadores y del cuerpo técnico que convivieron juntos durante 52 días como una familia en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

La docuserie es producida por la RFEF en colaboración con Telefónica Broadcast Services y los aficionados la podrán disfrutar en la plataforma Prime Video a finales de 2026, en el que será el séptimo documental de la selección española de fútbol tras ‘El sabio del éxito’, ‘La Quinta de la quinta’, ‘La fuerza del grupo’, ‘10 años de la primera estrella’, ‘La Copa de todos’ y ‘Un equipo llamado España’, aún disponibles en Prime Video. EFE/ir