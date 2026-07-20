La selección española aterriza en Madrid con el trofeo de campeones del mundo

Madrid.- La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedentes de Nueva York.

La expedición nacional, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegó a Madrid en un avión IBERIA A350 con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo y que sujetó al bajar por las escaleras del avión el capitán, Rodri Hernández.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras ‘Enhorabuena campeones’, en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas (15:30 GMT), cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19:00 (17:00 horas GMT) el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Además, desde las 18:00 horas (16:00 horas GMT), el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). EFE/ir