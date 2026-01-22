La seguridad alimentaria está en manos de 408,965 hondureños

Tegucigalpa – La producción de alimentos en Honduras está en manos de 408 mil 965 productores, de acuerdo a los resultados del Censo Agropecuario Nacional (CAN) que presentó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El censo agropecuario, que actualiza la información del sector productivo después del último censo de este tipo realizado en 1993, requirió de un trabajo de cuatro años.

Los 2 millones 748 mil 54 hectáreas de tierra que son cultivadas se enfocan principalmente en la producción de granos básicos (326,914), y especialmente en los departamentos 13 0% El Paraíso, 9.4 % Francisco Morazán, 9.2 % Lempira y 8.3 % Olancho.

El censo clasifica a los responsables de la seguridad alimentaria entre productores y los que se dedican a las explotaciones. Y señala que ese sector genera 879 mil 612 empleos, de los cuales 759 mil 273 son hombres y 120 mil 339 son mujeres.

El análisis de la situación del agro revela un sector desprovisto de equipo, donde el 53.3 % no cuenta con maquinaria; sin asistencia técnica para el 95.2 % y sin apoyo crediticio en un 88.4 %.

Durante su presentación, las autoridades del INE y la SAG destacaron que el CAN permitirá contar con datos actualizados sobre la estructura productiva, el uso de la tierra y las principales actividades agrícolas y pecuarias, fundamentales para la planificación nacional. VC