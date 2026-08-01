La salud mental está en riesgo y nadie presta atención: presidente del Codeh

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, advirtió que la salud mental de los hondureños está en riesgo y que ninguna autoridad está poniendo atención a este asunto.

“Es la salud mental que está en riesgo en este país y nadie le está poniendo atención”, dijo el defensor de los derechos humanos.

Maldonado se refirió al video circulado en redes sociales en la que una mujer agrede con una faja a su madre en el municipio de Teupasenti en el departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

Comentó que el país puede superar los problemas de narcotráfico y crimen organizado, y que la Policía ponga orden en el país; pero si no les presta atención a estos hechos, se perderán los valores morales.

Añadió que hay otros hechos que evidencia la fragilidad en la salud mental de los hondureños como la pelea de conductores en las calles por congestionamiento vial.

“Perdimos los psicólogos a nivel de educación porque esa niñez que está en las escuelas va a gobernar el país, los dinosaurios políticos van a desaparecer y una nueva cultura está creciendo”, analizó.

El presidente del Codeh afirmó que un motivo de la criminalidad y la violencia en el país es por el alto índice en los problemas de salud mental conlleva a una persona a cometer delitos contra la vida.

Opinó que la Secretaría de Seguridad, Ciudad Mujer y la Secretaría de la Niñez (Senaf) deben realizar una campaña para recuperar los valores de la familia y cambiar la conducta agresiva. AG