La salud dejó de ser promesa y se está convirtiendo en realidad: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – El Gobierno de la República inauguró hoy en la ciudad de Danlí un centro de hemodiálisis, por lo que la designada presidencial, María Antonieta Mejía, indicó que la salud dejó de ser promesa y se está convirtiendo en realidad.

La salud dejó de ser promesa y se está convirtiendo en realidad. Hoy en Danlí damos un paso que sí cambia vidas, indicó la designada presidencial.

La salud dejó de ser promesa y se está convirtiendo en realidad. Hoy en Danlí damos un paso que sí cambia vidas.



Inauguramos un centro de hemodiálisis que acerca tratamiento, dignidad y esperanza a quienes más lo necesitan. Aquí no hablamos de números, hablamos de personas.… pic.twitter.com/W5c3KwYI1s — Maria Antonieta Mejia (@manton15) March 22, 2026

Inauguramos un centro de hemodiálisis que acerca tratamiento, dignidad y esperanza a quienes más lo necesitan. Aquí no hablamos de números, hablamos de personas. Hablamos de familias que ahora tendrán atención más cerca, con menos sacrificios y más oportunidades de seguir adelante, señaló.

Hoy gana el Paraíso. Hoy gana Honduras, acentuó la funcionaria. (RO)