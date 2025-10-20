La residencia de Bad Bunny tuvo un impacto económico en Airbnb de 560 millones de dólares

San Juan – El impacto económico que dejaron los Airbnbs en Puerto Rico durante los tres meses de la residencia de Bad Bunny, ‘Yo No Me Quiero Ir De Aquí’, en la principal sala de espectáculos de la isla, fue 560 millones de dólares, informó este lunes la plataforma de alquileres a corto plazo.

Según detalló Airbnb en un comunicado, más de 10.000 anfitriones abrieron sus puertas a 550.000 visitantes durante las semanas de la histórica residencia musical que se realizó en la isla entre julio y septiembre, generando el estimado de 560 millones de dólares.

Esos anfitriones, de acuerdo con los datos suministrados por Airbnb, recibieron huéspedes procedentes de 1.300 ciudades y 108 países, fortaleciendo el turismo local y generando un impacto económico y comunitario positivo.

A principios de julio pasado, la plataforma informó que las búsquedas en Airbnb en toda la isla habían aumentado más de un 140 % para las fechas del evento, en comparación con el mismo periodo en 2024 y que los destinos turísticos se distribuían a través de todo Puerto Rico.

Concluido el gran evento, Airbnb resaltó que «estos datos confirman el papel esencial que desempeña la fuerte comunidad de anfitriones locales para acoger a visitantes de todo el mundo, darles a conocer la cultura boricua e impulsar la economía de sus comunidades».

La mayoría de los datos cedidos por Airbnb fueron durante el periodo del julio 11 al 15 de septiembre de 2025.

La residencia de Bad Bunny se llevó a cabo del 11 de julio al 20 de septiembre.

Según un estudio difundido por la firma Gaither International, la residencia dejó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, una cifra muy superior a los 377 millones que había pronosticado un análisis previo.

A la residencia -la primera en Puerto Rico- acudieron personalidades y figuras de calibre mundial como LeBron James, Carmelo Anthony, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro, Paco León, Lin-Manuel Miranda, Félix ‘Tito’ Trinidad, José ‘Piculín’ Ortiz, Denise Quiñones, entre otros.

Bad Bunny ahora se prepara para su nueva gira mundial, ‘Debí Tirar Más Fotos’, que arrancará los días 21 y 22 de noviembre en República Dominicana, y continuará por Latinoamérica, Europa y Asia, dejando fuera a Estados Unidos por la situación de los migrantes, admitió el propio artista.

La gira se supone que culmine el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica.

Aunque Bad Bunny no incluyó a Estados Unidos en la gira, se presentará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero próximo, haciendo historia -nuevamente- como el único artista latino en solitario que actúe en dicho evento y cantando en español. EFE