La reputación también se custodia

Javier Franco

Hace unas semanas, en medio del ruido público alrededor del Banco Central de Honduras, recibí una llamada para analizar el caso desde una mirada distinta: no solo desde lo judicial, sino desde el tratamiento informativo, la percepción pública y la comunicación estratégica institucional. Después, como suele ocurrir en Honduras, el tema bajó de intensidad, otros titulares ocuparon la agenda y la conversación pública siguió su curso.

Pero que una noticia desaparezca de la superficie no significa que haya desaparecido su lección.

El caso del Banco Central deja una enseñanza importante para cualquier institución pública: la reputación no se afecta únicamente por lo que ocurre, sino también por la forma en que eso es narrado, explicado, encuadrado y comprendido por la ciudadanía.

No se trata aquí de sustituir a la justicia, ni de adelantar responsabilidades, ni de convertir un proceso judicial en sentencia pública. Precisamente por eso vale la pena detenerse. En tiempos de titulares veloces, una institución puede quedar marcada no solo por los hechos, sino por las asociaciones que esos hechos producen: desfalco, bóveda, funcionarios, exfuncionarios, investigación, Ministerio Público, dinero público, confianza estatal.

En comunicación pública, las palabras no son adornos. Son marcos mentales. Cuando un medio dice “desfalco al Banco Central”, “bóveda del BCH” o “funcionarios del BCH”, no está simplemente informando un hecho: también está ubicando simbólicamente a una institución dentro de una historia. Y cuando esa institución es un banco central, el riesgo es mayor, porque su activo principal no es solo técnico, financiero o administrativo. Su activo principal es la confianza.

Ahí aparece una idea que resume bien el problema: el BCH presta la bóveda; el expediente lo presta la justicia; pero la opinión pública suele ver primero la bóveda antes que el expediente.

Esa frase no busca exonerar a nadie. Busca ordenar el análisis. En casos de alta sensibilidad institucional, la ciudadanía no siempre distingue entre quien custodia, quien solicita, quien autoriza, quien retira, quien investiga, quien acusa y quien responde judicialmente. Si esa cadena no se explica con claridad, el lugar visible del dinero puede terminar absorbiendo más costo reputacional que otras partes de la ruta institucional.

Ese es el verdadero desafío para la comunicación estratégica: no maquillar los hechos, sino explicarlos correctamente. No atacar a los medios, sino entender cómo se construye el encuadre. No esconderse detrás del lenguaje jurídico, sino traducirlo con prudencia para que la opinión pública pueda diferenciar entre responsabilidad individual, responsabilidad administrativa, proceso judicial y confianza institucional.

En este caso, el Banco Central sí emitió una posición institucional. Eso importa, porque evita decir que hubo silencio absoluto. Sin embargo, en reputación pública no basta con responder; importa también cuándo se responde, dónde se responde, con qué claridad, con qué alcance y si esa respuesta logra competir con el encuadre ya instalado.

Una institución puede tener razón jurídica y perder claridad pública. Puede colaborar con las autoridades y aun así quedar atrapada en una narrativa que no controla. Puede tener un comunicado correcto, pero insuficiente frente a palabras más fuertes, más repetidas y fáciles de recordar.

Por eso, la comunicación institucional no debe verse como un ejercicio cosmético. Es una herramienta de gobernabilidad, prevención y confianza. Las instituciones técnicas, quizá más que las políticas, necesitan explicar su rol antes de que otros lo definan por ellas.

El caso también demuestra una debilidad más amplia del Estado hondureño: muchas instituciones comunican cuando el incendio ya empezó, no cuando el riesgo comienza a formarse. Responden al titular, pero no al encuadre. Aclaran el dato, pero no ordenan la percepción. Publican un comunicado, pero no construyen una pedagogía institucional.

Y en una democracia frágil, esa diferencia pesa.

No todo problema reputacional se resuelve hablando más. A veces se resuelve hablando mejor. Otras veces, demostrando con hechos: colaboración con la justicia, revisión de controles, trazabilidad, auditoría, protocolos, aprendizaje institucional y comunicación clara de lo que se puede decir sin afectar un proceso judicial.

La confianza pública no se recupera con frases solemnes. Se protege con legalidad, evidencia, coherencia y oportunidad.

El Banco Central no debe ser tratado como culpable simbólico solo porque el dinero haya estado bajo su custodia. Pero tampoco puede una institución de esa importancia permitir que la ciudadanía tenga que reconstruir sola la diferencia entre bóveda, expediente, autorización, control y responsabilidad.

Esa es la lección mayor.

Cuando el ruido mediático baja, quedan las preguntas de fondo: quién explicó, quién calló, quién aclaró, quién dejó que otros narraran, quién protegió su función institucional y quién entendió que la reputación también es una forma de patrimonio público.

Honduras necesita instituciones que no solo administren recursos, sino que sepan administrar confianza. Porque en tiempos de sospecha, polarización y desinformación, la verdad no solo debe existir en los expedientes. También debe poder ser comprendida por la ciudadanía.

La reputación, como el dinero público, también se custodia.