La República Centroafricana declara un brote de cólera tras registrar 24 muertos

Nairobi – El Gobierno de la República Centroafricana (RCA) declaró un brote de cólera después de confirmar 197 casos de la enfermedad, incluyendo 24 muertes, en el suroeste del país.

«El Ministerio de Salud y Población, con el apoyo del Instituto Pasteur de Bangui, acaba de confirmar hoy, 26 de junio de 2026, un brote de cólera en los distritos sanitarios de Bimbo y de Mbaïki», afirmó anoche en una rueda de prensa el ministro de esta cartera, Pierre Somse, según recogen este sábado medios locales.

«Se han puesto en marcha medidas de prevención en las localidades y pueblos afectados», así como en zonas cercanas, detalló el ministro, al destacar que la declaración se produce mientras la RCA «se enfrenta a la amenaza de la epidemia del virus del Ébola que azota a la República Democrática del Congo y en Uganda».

Según el ministro, los primeros casos fueron detectados el pasado 14 de junio y dos días después se lanzó una investigación epidemiológica sobre el terreno.

«Quiero tranquilizar a la población centroafricana: el Gobierno sigue plenamente movilizado para contener esta epidemia», destacó Somse, al instar a la población a cumplir con las medidas de higiene y prevención.

Esta enfermedad diarreica aguda es causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo. JS