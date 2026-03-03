La represa San José comenzará a operar a inicios de 2028 anuncia edil capitalino

Tegucigalpa– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció este martes cuando arrancará el funcionamiento de la represa San José, la cual traería muchos beneficios a la población capitalina y es esperada por muchos que sufren problemas con el vital líquido en la periferia de Tegucigalpa y Comayagüela.

“Después de 17 meses paralizado, reactivamos este proyecto estratégico e importantísimo para el agua de la capital, hoy dimos la orden de reinicio y acaban de arrancar”, expresó el edil en su visita a la obra.

Sostuvo que para el próximo invierno se podrá conectar la planta de tratamiento a la colonia Kennedy y podremos darle agua a todo ese gran sector, teniendo una nueva fuente de agua, la primera luego de casi 30 años.

La represa tiene un costo de 1,600 millones de lempiras y producirá alrededor de 800 litros por segundo, casi el doble de la represa Los Laureles, afirmó.

Además, Zelaya confirmó la fecha de operación, subrayando que “esta represa termina el próximo invierno y a principios del 2028 la podríamos ver en operaciones”. IR