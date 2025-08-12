La renuncia de Tony García “habla de una naturaleza traicionera”, reacciona vicecanciller Torres

Tegucigalpa – El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, reaccionó hoy que la renuncia de su homólogo Antonio García, “habla de una naturaleza traicionera”.

Acusó que está siguiendo el guión de las personas que aportó Salvador Nasralla al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como lo hizo José Manuel Matheu y Pedro Barquero.

Defendió que el único de los que aportó Salvador Nasralla que se mantiene firme es el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los demás uno a uno han renunciado.

Lamentó que García haga su renuncia de forma mediática en un momento clave para el Gobierno.

“Toni ha tenido participación con el Gobierno de Venezuela en asuntos consulares y nunca dijo nada y hoy hace este anuncio en el marco del ambiente electoral, no sé si abrazó una oferta del lado de donde él vino, pero nos parece que no está a la altura de la confianza que le dio la presidenta Xiomara Castro”, manifestó.

Seguidamente dijo que hay naturalezas traicioneras que nunca se superan, pero que queda como lección de las personas que se suman para hacer Gobierno.

Finalmente, indicó que el Gobierno ya sabía de la renuncia de García desde el tema mediático de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), pero hoy lo hace con el tema de relaciones internacionales. (RO)