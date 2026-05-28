La renovación de Arteta es la «principal prioridad» para el Arsenal

Londres – La renovación de Mikel Arteta, que se producirá a principios de junio una vez acabe la Champions League, es la «principal prioridad» para el Arsenal, confirmó Josh Kroenke, codueño del equipo inglés.

El directivo estadounidense, en una conversación con los principales medios ingleses, confirmó que están trabajando en el nuevo contrato para el técnico español después de los éxitos que ha logrado Arteta en las últimas semanas, incluyendo la conquista de la primera Premier League en 22 años y la clasificación a la final de la Champions League.

«Seguir con Mikel es la principal prioridad y creo que es una buena noticia para todos los aficionados del Arsenal que esté disfrutando del proyecto. Está disfrutando aquí, desde su pasado como jugador hasta ahora. Es un hombre del Arsenal», dijo Kroenke.

El contrato de Arteta vence en el verano de 2027, pero su futuro nunca ha estado en duda. El técnico de San Sebastián quiere continuar y el Arsenal está muy contento con los siete años de trabajo que han derivado en este triunfo en la Premier.

Tras tres subcampeonatos consecutivos, Arteta sumó una Premier League a un palmarés que ya incluía una FA Cup y dos Community Shield.

Este sábado en Budapest, Arteta liderará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain, la segunda en la historia de los ‘Gunners’ tras la que perdieron en 2006 contra el Barcelona. JS