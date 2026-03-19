La refinería de Haifa es alcanzada en un ataque iraní, informan medios locales

Tel Aviv.- La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños este jueves tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán, según recogen varios medios locales, entre ellos la cadena pública de Israel Kan.

«Quince equipos de bomberos y rescate del Distrito Costero operan actualmente en el lugar donde se detectaron fragmentos interceptados tras el último bombardeo», recoge un comunicado del Servicio de Bomberos de Israel.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas en el lugar. Israelíes consultados por EFE han reportado apagones tras el ataque contra la refinería, mientras que en imágenes difundidas por medios israelíes se observa una enorme columna de humo en la refinería de la norteña ciudad. EFE/ir