La recuperación de las maquilas en Honduras, una promesa pendiente

Tegucigalpa (Por Aarón Dubón) – La recuperación de la industria maquiladora hondureña continúa siendo una promesa en construcción, tras conflictos que llevaron a una crisis para la administración anterior.

Mientras el Gobierno actual asegura que nuevas inversiones podrían generar miles de empleos, sindicatos y economistas coinciden en que el país aún no logra reponerse de una crisis que, entre 2025 y 2026, dejó decenas de miles de trabajadores fuera del mercado laboral.

Los anuncios oficiales hablan de una empresa textil interesada en instalar una planta que generaría más de 4,000 empleos, de inversiones millonarias en proceso y de gestiones para crear un ambiente más competitivo para el capital extranjero.

Sin embargo, esas expectativas contrastan con una realidad marcada por el cierre de empresas y la reducción de operaciones en parques industriales.

Organizaciones sindicales estiman que en los últimos dos años se han perdido al menos 60,000 empleos como consecuencia del cierre de unas 18 empresas, mientras el sector privado calcula que únicamente durante 2025 desaparecieron 40,000 puestos de trabajo al pasar de 185,000 a 145,000 trabajadores en la industria.

El Gobierno actual asegura que nuevas inversiones podrían generar miles de empleos, sindicatos y economistas coinciden en que el país aún no logra reponerse de una crisis que, entre 2025 y 2026, dejó decenas de miles de trabajadores fuera del mercado laboral.

Las promesas de una nueva etapa

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, anunció que una empresa del sector textil evalúba trasladar a Honduras una planta que inicialmente sería instalada en El Salvador, decisión que dependería de la solución de una serie de obstáculos administrativos y regulatorios.

Según el funcionario, el Gobierno logró resolver nueve de los diez requerimientos planteados por la compañía, lo que abriría la posibilidad de generar más de 4,000 empleos directos.

Además, aseguró que la Secretaría de Desarrollo Económico ha agilizado trámites que permanecían detenidos desde hace varios años, permitiendo proteger más de 120,000 empleos vinculados a industrias que dependen de autorizaciones estatales y facilitando inversiones superiores a los 25 millones de dólares que permanecían en espera.

La administración del presidente Nasry Asfura también ha insistido en transmitir un mensaje de confianza hacia los inversionistas.

Tras el anuncio del cierre de la planta Gildan en Choloma, el mandatario sostuvo que la decisión obedecía a una reorganización logística y no al retiro definitivo de la empresa del país.

Incluso afirmó haber conversado con representantes de la compañía, quienes le comunicaron que preparan una nueva inversión para ampliar operaciones en Honduras, pese al cierre de una de sus plantas.

Asfura agregó que durante reuniones sostenidas con inversionistas internacionales en Estados Unidos identificó interés por desarrollar proyectos en maquila, aunque sin precisar montos ni plazos para la ejecución de esas inversiones.

El ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys.

A ese mensaje se suma el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys, quien sostiene que el reto no consiste únicamente en atraer nuevas empresas, sino en crear condiciones que permitan a Honduras competir con otros destinos de la región.

El funcionario afirmó que el país debe ofrecer energía de calidad y a precios competitivos, reglas claras y un ambiente de confianza para inversionistas nacionales y extranjeros.

A su juicio, el objetivo es construir un entorno que incentive tanto la llegada de capital extranjero como la ejecución de proyectos que actualmente permanecen detenidos dentro del país.

«Estamos mandando mensajes positivos donde los inversionistas tengan confianza en nosotros», expresó Marinakys, al asegurar que la estrategia gubernamental busca impulsar inversiones «de alto impacto» que permitan generar «empleo digno» para los hondureños.

Por parte de la empresa privada, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, confirmó que varias empresas extranjeras mantienen negociaciones para instalar operaciones en el norte del país, aunque evitó revelar sus nombres.

Guillermo Matamoros, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Una recuperación que todavía no alcanza

De acuerdo con Guillermo Matamoros, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Honduras cerró 2025 con una reducción de aproximadamente 40,000 empleos en la maquila, luego de pasar de 185,000 trabajadores a apenas 145,000.

La disminución respondió tanto al cierre definitivo de empresas como a la clausura parcial de plantas que redujeron su capacidad de producción.

Para la Central General de Trabajadores (CGT), la dimensión de la crisis es aún mayor.

Su coordinadora del Proyecto Maquila, Evangelina Argueta, calcula que en los últimos dos años se han perdido alrededor de 60,000 puestos de trabajo tras el cierre de 18 empresas, ocho de ellas con presencia sindical dentro de la organización.

La dirigente considera que el impacto representa una verdadera catástrofe para el empleo nacional, ya que, según sus estimaciones, cerca de la mitad de la industria maquiladora resultó afectada durante ese período.

Mientras el Gobierno anuncia inversiones que podrían generar alrededor de 4,000 empleos y asegura haber protegido más de 120,000 plazas existentes, los sindicatos recuerdan que la industria todavía intenta recuperar decenas de miles de puestos perdidos desde el inicio de la crisis.

El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez.

Los factores que frenan la recuperación

Aunque el cierre de maquilas suele atribuirse únicamente a decisiones empresariales, economistas y representantes del sector coinciden en que la crisis responde a un conjunto de factores externos e internos que continúan condicionando la recuperación.

El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, advirtió que el arancel del 10 % de Estados Unidos aplicado a los productos hondureños tiene efectos directos sobre la actividad maquiladora.

Para el economista, es indispensable proteger las empresas que permanecen operando y monitorear el comportamiento del comercio exterior bajo el nuevo esquema arancelario.

Guillermo Matamoros comparte ese diagnóstico. El representante del Cohep sostiene que la caída de la demanda internacional, particularmente en Estados Unidos, modificó las cadenas de suministro después de la pandemia y afectó directamente la producción nacional.

Desde la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), su dirigente Jesús Canahuati considera que la recuperación dependerá en buena medida de la competitividad que logre Honduras frente a otros países productores.

El empresario plantea que el país debe aspirar a un arancel del cero por ciento para sus exportaciones hacia Estados Unidos, similar al que posee México, mientras los países asiáticos enfrenten gravámenes superiores que permitan equilibrar la competencia internacional.

Canahuati sostuvo que Honduras posee ventajas importantes, como la cercanía con el mercado estadounidense y la ausencia de señalamientos por trabajo forzoso, pero advierte por que el aumento de los costos logísticos y la incertidumbre geopolítica.

Los sindicatos: «La recuperación todavía no se siente»

A diferencia del optimismo expresado por las autoridades y parte del sector empresarial, las organizaciones sindicales consideran que los anuncios de nuevas inversiones aún no se traducen en una recuperación efectiva del empleo.

El representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) en la zona norte, Armando Villatoro, sostiene que alrededor del 40 % de las maquilas han cesado operaciones en el país.

Según explicó, en municipios como Choloma, Villanueva y San Manuel existen parques industriales donde anteriormente operaban entre 20 y 30 maquilas; y hoy apenas permanecen dos o tres.

«Se fue la maquila o se está yendo la maquila, realmente, y no se ha vuelto a traer ninguna clase de inversión», manifestó.

Evangelina Argueta reconoció algunos signos positivos, ya que en los últimos meses se han recuperado alrededor de 2,000 empleos y que algunas empresas comenzaron nuevamente a contratar personal.

No obstante, aseguró que las organizaciones sindicales todavía no reciben información oficial sobre las inversiones anunciadas por el Gobierno y recordó que existe una gran cantidad de mano de obra desocupada.

«Es importante acelerar el diálogo con todos los sectores para ver cómo esta mano de obra se recupera lo más pronto posible», expresó.

Las dos realidades de la industria maquiladora

Por un lado, el Gobierno sostiene que Honduras construye un entorno más competitivo para atraer inversiones mediante mejoras regulatorias y condiciones que permitan generar empleo digno.

Las autoridades insisten en que existen negociaciones en marcha y proyectos capaces de abrir miles de nuevas plazas laborales.

Por otro, sindicatos, empresarios y economistas coinciden en que la recuperación todavía enfrenta un largo camino.

Las pérdidas acumuladas entre 40,000 y 60,000 empleos, el cierre de empresas y la lenta reincorporación de trabajadores muestran que el proceso de recuperación avanza muy lento.

El sector maquilero espera que las promesas se conviertan en puestos de trabajo suficientes para devolver a la industria el papel que históricamente desempeñó como uno de los mayores motores del empleo formal en Honduras. AD/PD