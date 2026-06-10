La RD del Congo aumenta a 635 los casos confirmados de ébola, incluyendo 127 muertes

Nairobi – Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles a 635 los casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 127 muertes.

En un comunicado difundido en la red social X, el Ministerio de Salud congoleño indicó que la tasa de seguimiento de contactos avanzó al 61,1 % y que los equipos sanitarios permanecen plenamente movilizados en el terreno en las provincias de Ituri -epicentro del brote-, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Además, destacaron que otras ocho personas se recuperaron del ébola, lo que eleva a 30 el total de pacientes dados de alta, mientras que 406 contactos completaron con éxito el seguimiento sanitario de 21 días.

“El número de curados avanza, el seguimiento de contactos mejora – 61,1 % frente al 56,4 % de ayer-. La respuesta se intensifica. Vigilamos cada zona, cada alerta, cada señal. La vigilancia no flaquea”, dijo el ministro de Salud, Roger Kamba.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia también se ha expandido a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, que calificó el 17 de mayo como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. JS