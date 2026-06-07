La Racha y su dificultoso inicio

Carlos Medrano

Periodista

El Gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, conocido popularmente como “La Racha” —expresión que el entonces candidato utilizaba con entusiasmo en concentraciones políticas, encuentros ciudadanos y reuniones sociales— ha iniciado sus primeros días de gestión en medio de dificultades, conflictos laborales y fuertes presiones económicas.

Para comenzar, la nueva administración no contó con un proceso de transición gubernamental normal y ordenado. El gobierno saliente no proporcionó información clara y completa sobre la situación financiera, social y administrativa del país, ni sobre los compromisos nacionales e internacionales vigentes.

La falta de datos precisos sobre el estado real de cada Secretaría de Estado provocó importantes retrasos para las nuevas autoridades, quienes asumieron la conducción del país desconociendo con exactitud el monto de las deudas pendientes, las obligaciones financieras inmediatas, los ingresos disponibles, la cantidad de empleados en cada dependencia y las prioridades urgentes que requerían atención inmediata.

En materia laboral, la administración de Xiomara Castro dejó una estructura estatal aún más abultada, incorporando a numerosos activistas políticos mediante acuerdos que les garantizaban estabilidad y permanencia, incluso en casos donde no existían funciones claramente definidas ni responsabilidades específicas.

Ante este panorama, la administración Asfura anunció una reducción del aparato estatal y una política de contención del gasto público, con el objetivo de mejorar la eficiencia gubernamental y liberar recursos para áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. Sin embargo, la implementación de estas medidas requiere recursos financieros frescos y decisiones firmes que permitan avanzar con mayor rapidez.

Asimismo, el Gobierno informó sobre el pago de deuda flotante y la adopción de medidas orientadas a recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, incluyendo acciones para fortalecer el clima de negocios. No obstante, esta tarea no será sencilla después del deterioro institucional y del desgaste en la imagen del país acumulados durante administraciones anteriores.

Bajo esa premisa, desde el primer día de gestión, el presidente Asfura impulsó decretos encaminados a estimular la actividad productiva y atraer nuevas inversiones que permitan generar empleo y dinamizar la economía nacional.

La población, por su parte, mantiene elevadas expectativas respecto a la reducción de la criminalidad, la extorsión y la violencia, uno de los principales desafíos heredados por la nueva administración. Sin embargo, los recientes brotes de inseguridad, como la masacre ocurrida en Rigores, Colón, donde estructuras criminales asesinaron a 22 hondureños, evidencian la magnitud del reto que enfrenta el Gobierno.

En el ámbito político, el Partido Nacional se vio obligado a compartir espacios de poder dentro de la administración pública, cediendo parte de ministerios y direcciones a sectores liberales con el propósito de construir gobernabilidad y contrarrestar la influencia de Libre, que continúa protagonizando confrontaciones políticas que generan incertidumbre y tensión. Este escenario obliga a la búsqueda permanente de diálogo y consensos para impulsar las reformas que el país necesita.

Los hondureños han depositado históricamente sus esperanzas en cada nuevo gobierno con la expectativa de que los grandes problemas nacionales comiencen a resolverse. Sin embargo, la realidad suele imponerse rápidamente. No existen victorias inmediatas cuando se administra una nación marcada por la pobreza, la desigualdad y profundas debilidades estructurales. Gobernar Honduras sigue siendo una tarea monumental.

Con una economía afectada por el bajo crecimiento, altos niveles de pobreza, una considerable deuda pública, deficiencias en los sistemas de salud y educación, una crisis energética persistente y una ciudadanía cada vez más exigente de resultados concretos, el inicio de la gestión gubernamental se ha tornado más complejo de lo previsto. A ello se suma la inestabilidad internacional y los conflictos en Medio Oriente, que han provocado un incremento significativo en los precios de los combustibles, impactando directamente el costo de vida de los hondureños.

El presidente Asfura aún dispone de tiempo suficiente para consolidar su proyecto de gobierno, corregir errores y construir resultados tangibles en beneficio de la población. Sin embargo, la ciudadanía demandará cada vez menos discursos y más acciones concretas. Al final, serán los resultados, y no las promesas, los que determinarán el éxito o el fracaso de su administración.