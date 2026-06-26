La próxima semana se podrían aprobar reformas energéticas, según diputado Arnold Burgos

Tegucigalpa – De acuerdo al diputado nacionalista Arnold Burgos, la próxima semana se podrían aprobar las reformas energéticas.

“Si nos convocan la próxima semana es que ya están los votos necesarios, y se van a venir estas reformas importantes·, expresó el parlamentario.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Burgos recordó que Honduras cuenta con un cogobierno entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, por lo que la principal negociación es entre estas dos fuerzas políticas. (RO)