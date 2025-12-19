La promoción “Mi Super sobre ruedas” ya tiene ganadores

Tegucigalpa. Mi Super, en alianza con Grupo UMA, llevó a cabo el cierre de la promoción “Mi Super sobre ruedas”, una iniciativa que premió la preferencia de sus clientes con el sorteo de dos motocicletas, diseñadas para ofrecer ahorro y comodidad en cada recorrido.

La mecánica para participar fue sencilla: por cada L250.00 en compras, los clientes acumulaban cupones para participar en el sorteo de dos motocicletas Bajaj, CT125 y CT100, modelos que garantizan conducción cómoda, segura y eficiente en cada kilómetro, perfectas para acompañarte diariamente.

Como resultado del sorteo, los ganadores fueron José Manuel Mejía, cliente de la tienda Mi Super Nueva Suyapa, y Emilson Josué Cruz, cliente de la tienda Mi Super El Centro, quienes ahora disfrutarán de una experiencia sobre ruedas.

“La promoción Mi Super sobre ruedas nace del compromiso que tenemos con nuestros clientes, quienes día a día nos eligen para sus compras. Nos alegra poder cerrar esta iniciativa entregando premios que representan una verdadera ayuda para la movilidad y la economía de las familias”, expresó Sandra Meléndez, representante comercial de Mi Super.

Por su parte, José Luis Juárez, Gerente Comercial de Grupo UMA, manifestó: “Gracias a la importante alianza entre Grupo UMA y Mi Super, los clientes tuvieron la oportunidad de participar por dos fabulosas motocicletas Bajaj, modelos que destacan por su extraordinario ahorro de combustible, con un rendimiento de hasta 270 kilómetros por galón, ideales para quienes buscan economía y desempeño”.

La promoción estuvo vigente del 30 de octubre al 15 de diciembre en las dos tiendas de Mi Super, ubicadas en Nueva Suyapa y Barrio El Centro, antiguo local Cines Variedades, premiando a dos clientes con motocicletas Bajaj. IR