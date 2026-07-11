La promesa de Lamine Yamal

Los Ángeles, (EEUU) – “Francia no es mejor que España”. La frase de Lamine Yamal a principios de mes y que este martes 14 de julio tendrá la oportunidad de hacer buena por tercera vez en su carrera. El futbolista acostumbra a ser protagonista en estos duelos, y en las semifinales de la Eurocopa también lo fue en un cruce de declaraciones.

Una ‘relación’ de Lamine Yamal con Francia que se remonta a 2023, al Europeo sub-17. En este, el extremo del FC Barcelona, adelantado a su generación, marcó un tanto en el minuto 69 que recreó un año después en la Eurocopa. Partió de banda derecha, conducción hacia dentro y disparo al palo largo para superar al portero.

En el Europeo sub-17 acabó perdiendo España 1-3; en la Eurocopa ganó 1-2. En ambos casos, la selección que se adelantó acabó siendo eliminada en semifinales.

Pero Lamine Yamal ya dejaba destellos de estrella a una edad prematura, y acabó tirando la puerta abajo. Tardó un año en pasar de la sub-17 a la absoluta, en la que se convirtió en un jugador trascendental.

Aquel 9 de julio, a cuatro años de cumplir la mayoría de edad, Lamine Yamal estuvo en el foco. Ya desde la previa. Adrien Rabiot, en rueda de prensa, se encargó de calentar el ambiente.

«Lamine Yamal maneja muy bien la presión. Tiene mucha calidad, pero siempre es complicado gestionar una semifinal. Dependerá de nosotros meterle presión, no dejar que se acomode y demostrarle que para jugar una final tendrá que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora», aseguró.

Un mensaje que le llegó a Lamine Yamal. Sus amigos se encargaron de recordárselo antes del partido. Y lo usó de motivación.

El extremo anotó el empate, emulando su tanto un año antes en categoría sub-17, y respondió también con palabras: “Habla ahora”, dijo a la cámara en su celebración. España se clasificó, eliminó a Francia y acabó ganando el torneo.

Un año después, en otra competición, la Liga de Naciones, España y Francia volvían a verse las caras en semifinales. De nuevo, a partido único.

Un encuentro que empezó con una España dominante, tanto que se adelantó 4-0 en el marcador, aunque acabó sufriendo para cerrar un partido que acabó 5-4 y con doblete de Lamine Yamal.

En total, tres goles en dos partidos. Definitorios, para clasificarse a una final. Precisamente, el escenario que se va a repetir este martes en Dallas. Y, además, en el mayor torneo de selecciones del mundo.

Un emparejamiento que el cuadro atisbaba, que se ha confirmado y del que ya habló Lamine Yamal en una charla informal con su amigo Nico Williams.

Distendidos, mostraron su confianza en caso de darse un emparejamiento contra Francia, que a ambos les motivaba. “Ya les hemos ganado, bro, dos veces”, dijo Nico. Y Lamine Yamal fue a más: “Pues otra”.

Palabras que reflejan la confianza en sí mismo que tiene Lamine Yamal. Sustentada también por sus actuaciones previas y que este martes deberá demostrar de nuevo en un Mundial en el que aún busca su mejor versión de cara a gol. Eso sí, a él, no le importa.

“No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marcó más -anotó un tanto en la segunda jornada de fase de grupos ante Arabia Saudí- nadie me dirá nada”, aseguró tras ser nombrado mejor jugador del partido ante Bélgica.

Además, repitió sus palabras confiantes para enfrentarse a Francia, recordó las dos victorias previas y aseguró no tener ningún “miedo” y sí “muchas ganas” de que se de un partido que tendrá en juego el pase a la final y la continuidad de la promesa de Lamine Yamal: “Voy a ganar el Mundial este año”. Llegó su hora. JS