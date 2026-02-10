La princesa Sofía de Suecia confirma dos contactos con Epstein hace veinte años

Copenhague – La princesa Sofía de Suecia confirmó este martes que tuvo contacto con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein en dos ocasiones hace dos décadas, pero que no lo volvió a ver desde entonces.

«Como hemos mencionado con anterioridad, coincidí con él en un par de actos sociales. Pero ahora que he leído sobre los terribles crímenes que cometió con chicas jóvenes estoy muy agradecida por no haber tenido nada que ver con él desde esas dos ocasiones hace dos décadas», dijo la princesa, según recogió la agencia sueca TT.

La esposa del príncipe Carlos Felipe, que es el segundo hijo de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, explicó que le presentaron a Epstein en un acto social en un restaurante y que luego lo vio otra vez en la proyección de una película «junto con muchas otras personas».

«Por suerte sólo fueron esas veces», afirmó Sofía antes de acudir a un acto en Estocolmo, y expresó además su solidaridad con las víctimas y su confianza en que se haga «justicia».

La Casa Real sueca ya había admitido hace varias semanas, cuando apareció el nombre de la princesa en los papeles desclasificados de Epstein, que le habían presentado al fallecido millonario en unas pocas ocasiones en torno al año 2005.

La princesa Sofía, de 43 años, se casó en 2015 con el príncipe Carlos Felipe, con quien tiene cuatro hijos.

La boda culminó una relación de cinco años marcada desde el comienzo por el pasado de Sofía Hellqvist, que había posado semidesnuda en su juventud para una revista y era conocida en Suecia por haber participado en el reality show «Paradise Hotel».

A Hellqvist le costó ser aceptada por la familia real, aunque la insistencia de Carlos Felipe acabó por convencer a los reyes. EFE